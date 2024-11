Sheinbaum celebra decisión de SCJN de reforma judicial

Contenta se dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no invalidar la reforma al Poder Judicial y permitir que esta siga su curso para la selección de juezas, jueces, ministras, ministros, magistrados y magistradas.

Desde Palacio Nacional, la primera mandataria abrió la mañanera asegurando que este fue un triunfo de la Constitución y el pueblo de México.

“Triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad, la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio de 2025″.

Recordó el proceso que duró alrededor de seis horas en el que dijo la reforma constitucional contó con el apoyo de las ministras Loreta Ortiz, Jazmín Esquivel, Lenia Batres y el ministro Alberto Pérez Dayán, voto que defendió, después que fuera acusado de traidor por personajes como el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro “Alito” Moreno.

“El ministro Pérez Dayán, lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad... porque pues ya está en la Constitución, e incluso dice que hay otros casos donde él votó así entonces hay una coherencia en la votación del ministro y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el estado de derecho, imperó la ley porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución”.

Sheinbaum Pardo criticó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por intentar una “pirueta inconstitucional” para que fuera avalado el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, e invalidar la reforma con sólo 6 votos, en lugar de los 8 requeridos en el pleno de 11 ministros.

“O sea era darle una vuelta así, una pirueta inconstitucional y ahí otros dos ministros no podemos hacer eso que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen a ver no, esto no puede ser, por eso digo que imperó la razón, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de derecho, pero también impera la razón frente a la sin razón, la cordura frente a la locura”.

En este escenario dio a conocer el que llamó “Plan D” que su Gobierno implementaría en caso que la reforma fuera invalidada y que se basaba en la elección de un ministro para aprobar un nuevo proyecto que el Ejecutivo enviaría después del 4 de noviembre.

“Entonces dije bueno pues vamos a darle la vuelta, vamos por un Plan D, entonces aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales: la primera que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro porque el ministro Aguilar (Luis María) deja la corte el 30 de noviembre y si hubiera aprobado y después del 30 de noviembre pues ya hubiéramos tenido los cuatro ministros”.

Recordó que los ministros buscaban llevar a la jefa del Ejecutivo Federal a una situación de desacato, en caso de no reconocer un fallo distinto por parte de la Corte, algo que insistió, ella evitaría a toda costa.

“Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían entonces ese era una de las opciones que teníamos planteadas, por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer como ellos querían, mantenernos seis años en el supuesto desacato, entonces pienso yo que como gobernante, siempre hay que buscar… para eso es la política”.

La jefa del Ejecutivo Federal nuevamente señaló la manifestación en defensa del Poder Judicial que dijo fue “de pocas personas” a pesar de la libertad de expresión. Sheinbaum Pardo insistió que con este proyecto se da certidumbre, estado de derecho y más democracia al país, aunque recordó que aún se trabajará en leyes secundarias.

Síguenos en Google News y encuentra más información