Habrá acercamiento con el gobierno de Estados Unidos cuando se sepan resultados de los comicios: Sheinbaum

Al insistir que respetará la decisión de los estadounidenses en las elecciones presidenciales de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración esperará los resultados definitivos de los comicios, para entablar comunicación con el próximo Presidente o Presidenta de esa nación.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, indicó que continúan acercamientos con el gobierno de Biden o con el sector empresarial de ese país, para temas relevantes como el Tratado Comercial que tienen con Canadá por lo que anticipó que habrá una buena relación con el próximo gobierno.

“El Tratado nos complementa no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países sino al contrario, nos complementa y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema el fentanilo que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, pero también otros temas que son importantes como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial, va a haber buena relación en el momento que ya esté los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva en ese momento, pues, estableceremos la relación”.

A pesar de ello, Sheinbaum Pardo evitó hablar del proceso electoral o de sus candidatos a la presidencia, Donald Trump y Kamala Harris, enfatizó que por el momento esperará a que se realicen las elecciones.

“Nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos, aquí en el pueblo de Estados Unidos que elija… vamos a trabajar conjuntamente una vez que… vamos a ver qué pasa mañana quien no tiene la mayoría si es que mañana hay un resultado posteriormente y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos, no nos vamos a manifestar no decidir, sino manifestar hasta que termine todo el proceso electoral, así debe ser”.

E insistió que su Gobierno ya mantiene un trabajo “muy importante” con autoridades, empresarios y empresarias, especialmente enfocado en el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que en 2026 pueda ser más fortalecido en beneficio de los países.