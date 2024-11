La ciudad de México es una ciudad abierta al mundo y hermana de las grandes ciudades y capitales: Clara Brugada

Ante integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que acudieron como invitados, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio el banderazo de salida al desfile por el Día de Muertos, destacando la importancia de esta tradición que celebra la vida y la muerte.

Rodeada de mujeres ataviadas como catrinas y en el fondo un carro alegórico con cabeza de Xoloescuintle, la jefa de gobierno inició el recorrido del desfile del día de Muertos Ampliar

Tras hacer una narrativa del significado de la celebración del Día de Muertos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México resaltó que para los mexicanos la muerte no es el final, si no es parte del camino, y es un camino no solo de ida, sino también de vuelta. Y cada año, los muertos regresan del Mictlán a nuestra ciudad y a nuestros hogares. Y durante la fiesta, durante la celebración del Día de Muertos, toda nuestra ciudad se ilumina.

Brugada Molina destacó que esta celebración incluye la convivencia con los difuntos, la elaboración de ofrendas y el uso de elementos típicos como el pan de muerto y las flores de cempasúchil. Enfatizó que la muerte es vista como parte del camino y que el desfile refleja la riqueza cultural del país, considerándolo patrimonio cultural de la humanidad.

“Las plazas de los pueblos se convierten en ofrendas vivas, llenas de color, de luz, de papel picado, de alegría, de tamales, de mole, donde abundan las flores, sobre todo las flores amarillas de cempasúchil, el copal, las frutas, el pan de muerto y la vida. Aquí, en el centro de México, celebramos a nuestros muertos con este gran desfile que condensa la riqueza cultural del país. Aquí, con este desfile, celebramos que está considerado como patrimonio cultural de la humanidad la celebración del Día de Muertos. Así que la Ciudad de México es una ciudad abierta al mundo, hermana de las grandes ciudades capitales y hogar también de los pueblos de América”.

Por último, invitó a todos a disfrutar de este evento que reúne a más de 6 mil personas involucradas en su realización al gritar ¡Viva el Día de Muertos!

“Por eso, desde el corazón de esta gran Ciudad de México, yo los invito a seguir a este gran desfile que año con año se festeja, se trabaja intensamente para que más de 6 mil personas, artesanos, artesanas de los pilares, de las alcaldías, de los pueblos originarios, representantes, trabajan para traer hermosos carros alegóricos, para traer la cultura a las principales calles de esta ciudad”.