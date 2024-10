Un agravio postularse para un cargo ya obtenido: Margarita Ríos Farjat

“Cuando te dicen que para que continúes en el periodo que te toca debes participar en una campaña, cambia drásticamente la esencia, no me imagino cómo compatibilizar la independencia e imparcialidad con la finalidad de su función con pedir el voto popular para llegar a un cargo que ya estaba dado, otorgado”, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, quien al igual que ocho de sus colegas decidieron renunciar al cargo.

“La redacción de la reforma dice cosas muy raras con el haber del retiro”, señaló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y consideró como “un agravio”, el tener que postularse para obtener un que ya tenía, “me genera mucha intranquilidad… no lo acepto”.

“No creo que yo hubiera sido la única con el ánimo de llevar a puerto este gran barco institucional, en lugar de abandonarlo, a pesar de la tormenta”.

Y cuestionó “públicamente he dicho que no me imagino como pueden garantizar la independencia, con pedir el voto popular para llegar a su cargo” y recalcó que “la propia redacción de la reforma dice cosas muy raras en relación con la labor de retiro”.

Por lo anterior, buscará la forma de donar su sueldo en beneficio de personas vulnerables. “Me hace ilusión participar de una aportación para causas”.