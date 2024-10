Nos están provocando… no llevaré a juicio político a jueces: Sheinbaum

Pide a INE revisar costo de elección para el Poder Judicial… “Dicen 13 mil mdp habían dicho 7 mil”

Un llamado a la calma a la oposición, lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum, al defender, nuevamente, la reforma al Poder Judicial y también al proyecto avalado en el Congreso para la “supremacía constitucional” con la que se blindará esta y otras modificaciones a la Carta Magna.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria reaccionó a los comentarios del ministro en retiro, José Ramón Cossío, quien este miércoles, planteó que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que la reforma judicial es “inconstitucional” y Sheinbaum Pardo, no acate dicha decisión, el máximo tribunal puede destituirla.

“Nos están provocando, quieren que la presidenta los lleve a juicio político, a los ministros, de las ministras, algo así… no lo vamos a hacer, por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren todavía, pienso yo… fíjense que hay ministros y ministras dentro de esos ocho, que van a recordar sus clases, su historia y ¿cómo van a pasar a la historia? Porque ellos y ella saben que están tomando una decisión política, no jurídica en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses”.

Recordó que fue elegida en una mayoría el pasado 2 de junio, en dicho escenario reiteró que esperará ver el sentido de las ministras y ministros de la Corte ante el proyecto del Juan Luis González Alcántara Carrancá, para invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial.

“Primero que a mí me eligió el pueblo de México y que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo y eso lo dice el 39 constitucional, quien es el soberano y segundo esperar, no nos adelantemos y tercero apelar las ministras y ministros… todavía tienen algo de conocimientos en derecho, pues que actúen en consecuencia porque también el proyecto del ministro Alcántara es en verdad un posicionamiento político”.

Este miércoles Sheinbaum Pardo dedicó una parte de su conferencia para explicar lo avalado primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, y es que dijo la “supremacía constitucional” es utilizada para generar confusión y ruido. Es el abogado Raúl Jiménez.

“Se establece que el juicio de amparo, es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución, esto no es ninguna novedad todo lo contrario, ya está previsto en la ley de amparo vigente a partir del año 2013… artículo 61 fracción primera; no admite interpretación en contrario a la letra en la Constitución, lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional, lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación incluso por el propio tribunal supremo de nuestro”.

Ante ello, enfatizó que los jueces que están en contra de la reforma, caen en una contradicción. Mientras tanto, la Jefa del Ejecutivo Federal insistió que la “supremacía constitucional” debe darse en todo momento.

“O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional, ¿qué novedad hay en eso? Si es la ley máxima, si es la carta magna, ¿cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135, entonces no se está violando… es republicano lo que estamos haciendo está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de derecho, eso es lo primero porque ahora aparece, incluso lo comillan, la supremacía constitucional”.

Señaló que esta figura fue utilizada por primera ocasión por el “PRIAN” en 2013 para proteger a la entonces Reforma Energética. Con una imagen del volcán Popocatépetl a su espalda, con una fumarola en forma de corazón, se pronunció por un amor y paz, porque señaló, que ahora es criticada hasta por destinar recursos a Palacio Nacional, lugar donde aclaró, sigue sin mudarse.

“Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos… los gastos que tendré como persona, con mi esposo en este lugar, pues van a ser parte de los gastos personales, que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República… pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de qué me van a destituir, o sea tranquilos, calma, calma, tranquilos, amor y paz”.

De paso, también lanzó un mensaje a los integrantes del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección de los integrantes del Poder Judicial, en junio de 2025, porque comentó que están cambiando las cifras.

“Para que el INE también revise cuánto va a costar la elección el próximo año, porque escuché que decían 13 mil 500 millones, 13 mil millones… habían dicho que eran siete mil hace unos meses entonces, a ver… no va a haber financiamiento a partidos políticos, toda esa parte de una elección normal no viene, entonces ahí un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos”.

Y es que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INE solicitó 13 mil millones de pesos para este ejercicio, algo que de acuerdo al subsecretario Edgar Amador Zamora, descartó que pueda generar una recesión económica para el país e incluso que serán etiquetados.