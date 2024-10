De prisa y sin convocatoria, Congreso de CDMX aprueba reforma de supremacía constitucional

El Congreso de la CDMX aprobó en fast track -con la mayoría de Morena y sus aliados- la reforma de supremacía constitucional y de inimpugnabilidad a las reformas a la Constitución.

Sin convocatoria previa, y en una sesión que comenzó alrededor de las 9 de la noche. La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue aprobada con 44 votos a favor, 20 en contra y 0 abstenciones.

De esta manera se dio el aval a los cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, que establece que no proceden los amparos, las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas o adiciones que se hagan a la Constitución.

En la discusión, el diputado del PRI, Omar Alejandro García, aseguró que esta medida no fortalece a la Carta Magna, pues, en realidad, es una acción del partido en el poder para evitar ser supervisado.

“Lo que hoy se plantea es una limitación a la capacidad de cuestionar y revisar los cambios que realizamos al pacto social que nos rige. Esta medida no es un acto de fortalecimiento institucional, es un acto de autodefensa del Poder que busca evitar ser fiscalizado y supervisado y si bien, todos queremos una Constitución fuerte y estable no podemos olvidar que su fuerza no radica en su rigidez sino en la legitimidad y respeto que le damos al someter a nuestras acciones al escrutinio constitucional”, señaló.

En tribuna, los diputados de Morena, a veces de manera burlona, repitieron el argumento de que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo les otorgo 36 millones de votos el pasado 5 de junio para que siga la “transformación”.

“La reforma al artículo 105 y 107 que propone la minuta plantean dejar en rango constitucional, la claridad de qué no es posible utilizar los tres mecanismos de control constitucionales vigentes: el juicio de amparo, la controversia constitucional, ni la acción de inconstitucionalidad para atacar actos soberanos de poder reformador de la Constitución”, dijo la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.

Mientras se daba la discusión debajo de la Tribuna, diputados del PAN mostraron tumbas de cartón con leyendas “Descanse en paz el Poder Judicial. La libertad de expresión murió víctima del autoritarismo de Morena”.