Legisladores confiamos en la imparcialidad del Comité Técnico de Evaluación, no son cercanos a Morena: Julieta Ramírez

Luego de que el pleno del Senado aprobara la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros de junio de 2025, la senadora de Morena, Julieta Ramírez afirmó que no son cercanos a su partido y específicamente sobre Andrés Norberto García Repper Favila, aseguró “no lo conozco”.

La senadora morenista dijo en entrevista para “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, que Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Repper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres, “no son cercanos al movimiento” y e incluso aseguró, “estamos convencidos de que es una especie de intriga… muchos legisladores confiamos en la imparcialidad del comité”.

Añadió que el día 4 de noviembre se abre la convocatoria para todos aquellos que estén interesados en ser jueces, magistrados o ministros puedan registrarse ante el Comité; que habrá un comité por cada Poder y ser aprobado por cada uno de los Plenos, por lo que afirmó “consideramos que tiene los candados suficientes”.

Recordó que “todas las personas que quieran participar se pueden registrar incluso en cada uno de los comités”.

Puntualizó que los comités recibirán los perfiles interesados, pero que “los espacios que se van a someter a elección, hay algunos con perfil muy definido, por lo que el Comité definirá los perfiles más adecuados a cada puesto específico”, todo pese a la “intentona del ministro Carrancá”.

Sobre los dichos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien advirtió que no se recibirán renuncias de los ministros, puntualizó “no se ha dado el caso de que no se acepte una renuncia, puede suceder, peor, no se ha tomado un cuerdo al respecto”.

Y agregó que los ministros “no aceptan la reforma, están haciendo interpretaciones jurídicas fraudulentas, pero por peras o manzana presentan sus renuncias conservando y guardando sus jugosos [beneficios económicos]”.