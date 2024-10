La IA crea calaveritas literarias, ¿te funcionará para este Día de Muertos?

Llega el Día de Muertos y con ello las ofrendas, disfraces de catrinas y catrines, el papel picado inunda las decoraciones, pero en la escuela, trabajo, intercambio o similar, ¿te piden una calaverita literaria y no te salen las rimas? Ya no tienes de qué preocuparte, si tu creatividad se quedó en el tintero, pues la Inteligencia Artificial lo hace de nuevo, ahora también redacta estas rimas de temporada.

Las calaveritas literarias son una composición en verso que se ha vuelto tradicional en México, generalmente escritas en tono irónico o burlón, siempre enfocadas en la muerte de manera divertida y una persona o personaje.

Con estos versos se recuerda a los seres queridos que ya no están, pero por muy tradicionales que sean, el ingenio para crearlas no lo tienen todos, de hecho para muchos se vuelven un reto si no dominan la métrica, el ritmo y los juegos de palabras.

Así que ahí entra al rescate la IA, pues “se puso a estudiar” y ya “sabe rimar”.

¿Cómo hacer una calaverita literaria con IA?

Las aplicaciones a las que más accede la sociedad en cuanto a inteligencia artificia son ChatGPT, Gemini de Google. Lo que harás será lo siguiente.

Debes ser muy preciso con lo que quieres, ejemplo: Quiero una calaverita literaria que mencione a La Catrina, las tradiciones mexicanas y pedir calaverita. De manera casi automática, los programas arrojarán el resultado, a lo que puedes retomarlo y pedir que la haga más sarcástica, irónica o simplemente tomarla como referencia para sonar más sarcástico o irónico.

¿Cómo debe quedar la calaverita literaria?