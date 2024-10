Estados Unidos suma 70 millones de votos anticipados ¿para quién serán?

Aunque solo faltan unos días para las elecciones en Estados Unidos, casi 70 millones de ciudadanos han ejercido su voto anticipado en los 43 estados, para evitar las largas filas que se vieron este fin de semana en estados como Michigan y Baltimore, principalmente en los 7 estados bisagra, compartió el periodista y corresponsal de W Radio, Armando Ramírez, desde Washington.

En el espacio de Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez, puntualizó que será el próximo sábado a las 7 u 8 de la noche, -dependiendo de la entidad- cuando el voto anticipado cierre sus urnas, mismas que se abrirán hasta el martes 5 de noviembre, en donde se espera lleguen entre 170 y 180 millones de votantes.

El ánimo de la gente

“La gente que está contra Trump”, y son principalmente todos los puertorriqueños, luego de que uno de los comediantes que le apoyan y que estaba para animar en su evento, dijera que “había una isleta de basura flotando en la mar… Puerto Rico”, lo que encendió a los puertorriqueños que finalmente son ciudadanos de Estados Unidos.

Señaló que “cuando hablan de latinos hablan de mexicanos, y no es el punto insultar a la gente, pero las actitudes racistas de Trump no son nuevas y no ha hecho nada por disculparse, sin embargo, la moneda está en el aire, y en Florida, sin duda, se notará el daño hecho a los puertorriqueños”.

Por su parte, Kamala Harris cerrará su campaña cerca de la Casa Blanca, en el sitio en donde el expresidente Trump incitó a la turba de sus seguidores que eventualmente atacaron el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. En su discurso, hablará de la reducción de precios, que tiene preocupada a la gente y de migración.

¿Y las encuestas?

Debido a que todo mundo conoce a Trump, “no hizo nada para alimentar su campaña, pero es enorme el número de gente que lo sigue y que han estado muy activos”, y Kamala “perdió mucho tiempo no divorciándose de Biden”, pero de lo que más hablan las encuestas es de “la impopularidad de Trump” y de la campaña de Kamala, en esta recta final en la que “ella tiene que demostrar que lo puede hacer”, y el próximo 5 de noviembre veremos cuanto impacto tuvieron los conceptos racistas de Trump, concluyó.