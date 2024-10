Aitana Bonmatí se lleva el Balón de Oro a casa

El magno evento deportivo, “El balón de Oro” dejó mucho de qué hablar, destacando el anuncio de los ganadores del galardón. En la categoría femenil, las tres mejores futbolistas del mundo fueron: Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, quienes se disputaron el oro en una reñida votación, siendo Aitana quien se llevó el trofeo a casa.

Para llegar a ocupar uno de los mejores lugares en el evento, requirió de trabajar duro y ser persistente para ser la mejor, por ello destacamos algunos de los múltiples juegos y competencias que ha ganado:

Ha jugado un total de 57 partidos, anotado 26 goles, teniendo 41 encuentros, 19 tantos con el Barcelona, 16 duelos y 7 dianas con España.

“Estoy muy agradecida de volver a estar aquí, pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, creciendo y ser cada día mejor jugadora”, apuntó la galardonada, que agradeció al staff, trabajadores del club y al presidente del Barcelona. “Sin vosotros no conseguiría los éxitos que estoy consiguiendo”

— Aitana Bonmatí , futbolista