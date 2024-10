Aprueban diputados en comisiones reforma de “supremacía constitucional y de “inimpugnabilidad”

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor y 11 en contra, el dictamen sobre la reforma a los artículos 105 y 107 de nuestra Carta Magna en materia de inimpugnabilidad, conocida también como de “supremacía constitucional”, que ya autorizó el Senado la semana pasada.

Por lo que ahora se discutirá en el Pleno del recinto legislativo de San Lázaro el próximo miércoles, aunque no se descarta que se aborde este mismo martes.

Se trata de la iniciativa que propusieron los líderes de Morena en la Cámara Baja de Ricardo Monreal y del Senado Adán Augusto López, y los presidentes de ambas cámaras, “los 4 fantásticos” como les llama la oposición.

Esta reforma deja sin efecto o no permite que proceda ningún amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional contra toda reforma la Carta Magna que apruebe el Congreso de la Unión.

Los legisladores del PRI, PAN y MC que desde el principio cuestionaron la urgencia por aprobar esta reforma en una sesión extraordinaria de dicha comisión, y dijeron que tal parece que buscan ganarle a la Corte que va a resolver sobre la reforma judicial el jueves y cuyo proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara modifica la elección de jueces y magistrados.

El diputado del PRI, Rubén Moreira, consideró inexplicable tanta urgencia por aprobar esta reforma.

En respuesta el legislador de Morena, Hugo Eric Flores, reprochó que la oposición defienda tanto al Poder Judicial, cuando los ministros quieren invadir esferas del poder legislativo. De hecho, se refirió al proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, esa nuestra prisa, admitió.

“Y ya no estén defendiendo a los ministros de la Suprema Corte, ¡Que se defiendan ellos solitos! Parece que ustedes son ya un partido político que se llama el Poder Judicial. ¿No están viendo en el dictamen del señor que quiere anular la reforma constitucional para que no haya elecciones de magistrados y de jueces de distrito? Está claro: quieren conservar a la misma clase política, para que sigan teniendo pues una justicia a medias”.

Incluso, el también morenista Fabio Castellanos reiteró que tienen el mandato del pueblo para votar esta reforma y amenazó a los opositores, pues advirtió que quienes se oponen a aprobar esta reforma, están cometiendo un delito por lo que se les podría fincar responsabilidades.

Desde su curul el priista Rubén Moreira le reviró: “pareces Victoriano Huerta, diputado”.

Por su parte la legisladora de MC, Ivonne Ortega, aclaró que en las urnas el pueblo no le dio a Morena, la mayoría ni en el Senado ni en Cámara de Diputados, pues su mayoría la lograron de manera artificial.

“No se equivoquen, el pueblo no les dio la reforma constitucional, tan no les dio la mayoría, que en el Senado tuvieron que comprar al senador por Michoacán de la alianza PRI, PAN y PRD. Tuvieron que comprar a la diputada de Tabasco, Araceli Saucedo, y el escándalo más fuerte fue en el Senado la incorporación de Miguel Ángel Yunes que siempre fue antagónico de Morena y si el de Movimiento Ciudadano, que no fue”.

