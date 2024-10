Consuma Senado Ley de Supremacía Constitucional

Con 85 votos a favor y 41 en contra, pasada la media noche quedó aprobada en lo general y en lo particular la ley que impide impugnar las reformas constitucionales por la vía del amparo, las controversias constitucionales o los recursos de inconstitucionalidad.

Después de varias horas de debate se caldearon los ánimos entre la oposición y los oficialistas.

“Mafiosos, ladrones, hipócritas que ahora escupen y pisotean la Constitución”, les dijo la panista Lilly Téllez a los morenistas en el arranque de la sesión nocturna.

Panistas y priistas tomaron la tribuna con pancartas que dicen “Morena es igual a dictadura”, pero los oficialistas también se subieron a la tribuna con cartulinas donde expresan que “la oposición está moralmente derrotada”.

La priista Carolina Viggiano, tuvo que tomar un megáfono ante los gritos de las senadoras de Morena que no le permitieron hablar.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM Ampliar

El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, también fue rodeado por morenistas que resguardaban la tribuna para evitar que la oposición la tomara.

Pidió que dieran marcha atrás a la reforma que, dijo, es lo peor que le pueden hacer a México.

La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra Mena, le gritó a la oposición que estaba moralmente derrotada.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a los panistas de querer reventar la sesión.

La oposición centró el debate en denunciar que con esta propuesta, el país se encamina a una dictadura y a dejar en la indefensión a las y los ciudadanos, que no podrán impugnar ningún cambio constitucional.

Morena defendió la iniciativa presentada por Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Político, y negó que con la misma se elimine el control constitucional.

Sin embargo, el debate se desvió cuando Marko Cortés, presidente y senador del PAN, aludió a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, al afírmale que “lo que están quitando es la posibilidad de que la gente se defienda ante un acto de autoridad, que es el amparo.

Fernández Noroña respondió a la alusión:

“Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional, mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional, no existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo”, aseguró.

El coordinador de Morena, Adán Augusto, arremetió contra Marko Cortés, al que acusó de confundir “la gimnasia con la magnesia”.

Lo emplazó otra vez a que presente la prueba de alguna sentencia de amparo en contra de alguna reforma constitucional, “no hay una sola”, sostuvo.

Le recordó que “su jefe Calderón lo llama malo, mediocre y mentiroso, ya describió Calderón lo que es usted”, por eso “hoy su discurso está construido a base de mentiras”.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM Ampliar

El líder del PAN reviró así:

“Ah, de lo de Yunes… Primero, yo le quisiera decir coordinador que nosotros no controlamos el área administrativa”, dijo.

Después, Marko Cortés aludió a Miguel Ángel Yunes Márquez y parafraseó al cantautor Juan Gabriel de que “lo que se ve no se juzga”, al afirmar que el veracruzano fue cooptado por Morena para que votara a favor de la reforma judicial.

El presidente del PRI y senador, Alejandro Moreno, afirmó que el dictamen “tiene muchos elementos que son una locura para presentar”.

Aseguró que el mismo “viola el principio de control constitucional, viola el principio de no retroactividad y protección de los derechos humanos, viola el principio de supremacia constitucional, elimina la posibilidad de presentar inconformidades contra reformas que sean no legales, que incurran en inconsistencias, y que sean fraudulentas”.

La minuta se envió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales que correspondan.