Hasta ahora no se ha recibido denuncia alguna contra la jueza Nancy Juárez: Hugo Eric Flores

Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, aseguró que no habrá cacería de brujas contra ningún político o funcionario que no amerite dicho juicio cuya sanción implica la inhabilitación en el servicio público.

El diputado morenista que encabeza este grupo de trabajo legislativo que revisa las denuncias de juicio político y desafuero contra servidores públicos, aclaró que hasta el momento no tienen registro de alguna solicitud para llevar a juicio político a la jueza de distrito Nancy Juárez, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación la promulgación de la reforma judicial que aprobó el Poder Legislativo.

“No, no va haber cacería de brujas, pero sí va haber mucho trabajo en esta comisión. Primero, no nos ha llegado nada todavía de la jueza, pero no tenía competencia la jueza, pero evidentemente si hubiera alguna violación pues tendría que llegar a esta comisión, lo revisaremos con todo cuidado, cuidamos siempre el debido proceso, seremos siempre muy cuidadosos. Pero mi opinión como jurista es muy sencilla, insisto, la jueza no tenía competencia para poder otorgar un amparo como el que hizo”.

Hugo Erik Flores dijo que en la Cámara de Diputados se depurará la enorme lista de expedientes porque muchos ya están prescritos, pues existen más de mil denuncias de juicio político y al menos 8 solicitudes de desafuero, por lo que en dicha comisión tiene mucho trabajo para revisar todos los expedientes.

“Algunos que tendremos que revisar, hay uno de Lorenzo Córdova, por ejemplo, hoy ya no está en funciones, pero pues habrá que revisar para ver si ha lugar a alguna sanción de carácter administrativo, poco a poco vamos a ir desahogando, no quisiera yo mencionar a otros más, quiero ser respetuoso, menciono este, pero hay algunos que están prescritos”.

El presidente de la Comisión Jurisdiccional sostuvo que se actuará con estricto apego a la ley sin dolo contra algún servidor público y que uno de los temas de desafuero que están pendientes es contra el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas conocido por sus amigos como “Alito”, acusado de enriquecimiento ilícito cuando fungió como gobernador de Campeche.

