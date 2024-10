Reitera Sheinbaum que no “bajará” publicación de reforma judicial del DOF

Desde Escárcega, Michoacán donde supervisó los Programas Integrales para el Bienestar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que no bajará del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial a pesar de que la titular del juzgado 19º de Distrito con sede en Coatzacolacos, Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la titular del Ejecutivo Federal y al director del Diario Oficial, Alejandro López González, eliminar dicha publicación del decreto emitido el pasado 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum Pardo consideró que la impartidora de justicia se extralimitó en sus atribuciones.

“Ahora, recientemente una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos, el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”, sentenció Sheinbaum Pardo.

En ese mismo sentido y al más puro estilo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Sheinbaum pidió a los asistentes votar a mano alzada pera saber quién cree que a los ministros los deba elegir el Senado de la República o el pueblo de México.

“A ver, vamos a ponerlo a votación. Voy a hacer dos propuestas. La primera. ¿Quién cree que a los ministros los debe elegir el Senado de la República? Y la otra. ¿Quién cree que a las y los ministros los debe elegir el Pueblo de México? ¿Va? ¿Quién cree que debe elegir a los ministros el Senado de la República? ¿Quién cree que lo debe elegir el Pueblo de México? Fue lo que se decidió el 2 de junio, se cambió la Constitución con todas las características que dice la Constitución, que debe cambiarse y, como decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En México el pueblo manda. "

En este mismo periplo presidencial y acompañando a la titular del Ejecutivo Federal, el Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, anunció el lanzamiento de la Beca Rita Cetina Gutiérrez, una nueva ayuda económica que ofrece $1,900 bimestrales para estudiantes de secundaria. Además, “si tienes más de un hijo en secundaria, recibirás $700 adicionales por cada uno”, anunció el funcionario federal.

“Uno de los primeros programas que ha decidido nuestra presidenta es que todas y todos los estudiantes en secundarias públicas tengan una beca para que terminen sus estudios. La Beca Rita Acetina. ¿Cuándo va a llegar la beca? ¿De cuánto va a ser? Aprovecho y les digo, va a ser de mil novecientos pesos por cada familia. Pero la presidenta dijo, a ver, no es lo mismo una familia que tiene un hijo, que tiene dos o que tiene tres. Entonces vamos a darle setecientos pesos más por cada hijo. Son mil novecientos por familia, pero si son dos hijos, setecientos pesos más”, anunció el funcionario federal.

La visita de la presidenta Sheinbaum Pardo a Campeche se enmarca en una serie de giras que ha estado realizando por diversas entidades del país, con el objetivo de supervisar proyectos, dialogar con autoridades locales y atender las necesidades de las comunidades. La presencia de la mandataria federal en Campeche fue vista como una señal de apoyo y compromiso con el desarrollo de la región.

Programas para el Bienestar en Escárcega, Campeche https://t.co/IpNd4jftou — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 19, 2024

