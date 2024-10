México no exporta autos chinos a EU, es un asunto electoral / Justin Sullivan

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, afirmó que si gana las elecciones México “no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos”, incluso impondrá aranceles que podrían ir del 100% al dos mil por ciento, y advirtió que China está construyendo “enormes fábricas” de automóviles en México para venderlos en Estados Unidos.

Esto fue desmentido por Vidal Llerenas, subsecretario de economía de México, quien señaló que ni siquiera hay plantas de China produciendo autos para México, ni exportamos autos de origen chino a Estados Unidos, y que solo se trata de un tema electoral.

“Pero no hay eso que él quiere hacer vender, como que México es una plataforma de exportación de autos chinos de a Estados Unidos, esto no existe... no hay ningún auto producido por empresas chinas exportados a Estados Unidos”, destacó en entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar.

Al contrario, hay autos producidos en Estados Unidos que contienen componentes chinos e incluso autos importados de China.

