¡Realizarán 2a. parte de “El diablo viste a la Moda! Las actrices principales confirman su presentación

Desde 2006, “El Diablo viste a la moda” se convirtió en un hito para la sociedad, referente e ícono por sus divertidas frases

“Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y eliges ese ridículo y bizarro suéter azul porque intentas decirle al mundo que te tomas muy enserio como para elegir lo que usas. Lo que no sabes es que ese suéter no es azul, no, no es turquesa, no es lapislázuli. Es más bien celeste. Y no te has dado cuenta de que en el 2002 Oscar del la Renta tuvo una colección de trajes celestes. Después, Yves Saint Laurent mostró chaquetas militares celestes. (…) Y así el celeste, de pronto, estaba en ocho diferentes colecciones. Se filtró por las tiendas departamentales y después, cayó de una trágica esquina casual donde tú, sin duda, lo pescaste de un botadero.

— Habrá el diablo viste a la moda