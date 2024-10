¡Eminem será abuelo! Así celebra la bienvenida del nuevo integrante | VIDEO

El rapero estadounidense, considerado como “el mejor del mundo”, ha anunciado que será abuelo, gracias a su hija Hailie Jade de 28 años de edad, quien está embarazada

El anuncio se hizo a través de su nueva canción “Temporary”, donde en el clip musical se ven fragmentos de cápsulas de antaño donde él era más joven y sus hijas pequeñas, intercalados con videos de ahora donde le dan un jersey para decirle que será abuelo. La canción es una colaboración con la también famosa cantautora estadounidense, Skylar Grey.

El rapero emitió unas tiernas palabras para su hija, quien no podía creer la noticia que le daba su hija.

“Mucha gente me pregunta si le tengo miedo a la muerte. Lo que más me da miedo es no poder decirte todas las cosas que te quiero decir cuando no esté aquí. Así que esta canción es para Jade, para cuando ese día llegue”, dice el artista al principio del tema.

— Eminem