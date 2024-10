Federico Döring defiende a Claudia Sheinbaum del partido español VOX

El diputado federal del PAN, Federico Döring salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las declaraciones que hizo el vocero del partido ultraconservador español VOX, Alejandro Nolasco, quien la llamó “analfabeta e ignorante”.

Consideró que independientemente de la ideología o partido político al que se represente, no se puede permitir que se insulte a la presidenta de México como lo hizo el político español, al hacer referencia al diferendo que hay entre México y España en torno a la solicitud de nuestro país de que se nos ofrezca una disculpa pública por los agravios durante la invasión europea al territorio que hoy ocupa México,

“No tiene derecho la extrema derecha de España, como es el caso de Vox, faltarle al respeto, insultar y denostar a la presidenta Sheinbaum, simple y sencillamente porque piensan distinto a ella, no aceptamos un trato grosero y majadero en contra de ella, porque independientemente de que no compartimos su postura con relación al rey de España, no vamos a permitir que nadie de la extrema derecha venga a faltarle al respeto a la presidenta de México en tanto es la presidenta de todos los mexicanos”.

También Federico Döring, defendió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y la mayoría de los ministros, dijo que, así como no se puede permitir que el vocero del partido español Vox, le falte al respeto a la investidura presidencial con señalamientos injuriosos y agresivos, tampoco se puede dejar pasar que militantes, diputados y senadores de Morena desacrediten al Poder Judicial Federal (PJF) y amaguen con juicio político a jueces, magistrados y ministros.

Y es que el pasado jueves el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró su demanda de aplicar juicio político contra los ministros del Poder Judicial.

El legislador panista dejó claro que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, merecen el mismo respeto, porque son mujeres que representan a dos de los tres poderes del país, que garantizan la estabilidad, democracia y dan certeza jurídica.

“Tampoco aceptamos, y lo rechazamos con la misma contundencia que legisladores de Morena se dediquen a amenazar a los ministros de la Corte, el mismo respeto exigimos para Claudia Sheinbaum de la extrema derecha de España que para Norma Piña y el resto de ministros que ayer tomaron una decisión valiente y apegada a derecho, porque ni la extrema derecha de España ni los legisladores de Morena tienen derecho a insultar, calumniar ni andar amenazando a las presidentas de las dos instituciones que son clave para el desarrollo del país”.

Insistió que los legisladores oficialistas deben dejar ya de intentar someter y avasallar al Poder Judicial Federal con sus constantes descalificaciones y amagos de la destitución cuando toman decisiones que no les favorecen.

El diputado Federico Döring, manifestó que en el PAN no los ciegan las diferencias políticas para reconocer la importancia tanto de la Presidencia de la República como de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.

