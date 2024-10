Minuto a minuto, toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Este primero de octubre toma protesta como la primera presidenta de México Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Unión. Con la ceremonia de investidura presidencial queda concluida la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; la banda presidencial será colocada por Ifigenia Martínez.

A la entrega de la Banda Presidencial ante el Congreso de la Unión asisten representantes y mandatarios de 105 países del mundo.

10:13 horas: Sale el presidente Andrés Manuel López Obrador de su casa acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y se dirige al Congreso de la Unión para entregarle la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum; simpatizantes lo despiden en el trayecto.

10:32 horas: La presidenta Claudia Sheinbaum acompañada por su esposo Jesús María Tarriba sale de su casa ubicada en la la colonia José Toriello Guerra de la alcaldía Tlalpan la rumbo a San Lázaro para la toma de protesta como la primera presidenta de México.

11:01 horas: Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a San Lázaro para entregarle la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum y es recibido por una comitiva y legisladores. Ingresa al Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, la comisión protocolaria lo acompaña hacia la tribuna para tomar su lugar en la mesa directiva.

11:16 horas: La presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez da la bienvenida al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.

11:21 horas: El presidente Andrés Manuel López Obrador a la espera de Claudia Sheinbaum para el cambio de gobierno; se toma fotografías con legisladoras y legisladores.

11:24 horas: Llega Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión acompañada por su esposo Jesús María Tarriba y es recibida por una comitiva especial integrada únicamente por mujeres que la acompañarán al Pleno.

11:28 horas: La presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez pide ponerse de pie para recibir a la presidenta electa de México Claudia Sheinaum.

11:29 horas: Claudia Sheinbaum ingresa al Salón de Plenos de la Cámara de Diputados para rendir protesta como presidenta de México.

11:31 horas: Ifigenia Martínez anuncia que Claudia Sheinbaum rendirá protesta como presidenta de la Republica antes el Congreso de la Unión.

11:31: “Rindo protesta honorable pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y las leyes que de ella emano leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, dijo la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum.

11:33 horas: Andrés Manuel López Obrador entrega Banda Presidencial a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez.

CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024.- Claudia Sheinbaum, tomó protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante la sesión de Congreso General realizada en la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

11:35 horas: Le colocan la Banda Presidencial a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum.

11:36 horas: La presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez agradece e invita a tomar sus lugares, “la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo da un un mensaje a la nación”:

11:35 horas: “Buenos días a todas y todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honorable Congreso de la Unión, Suprema Cortes de Justicia de la Nación, gobernadoras y gobernadores, jefe de Gobierno, invitadas e invitados especiales y pueblo de México, saludo y gradezco la presencia y representación de 105 países que nos acompañan, es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y lo que nos une con todos los pueblos del mundo”, y agradece a los 23 organismos internacionales que acudieron a su toma de protesta.

En su mensaje la presidenta de México Claudia Sheinbaum habló sobre Andrés Manuel López Obrador y dijo que su lucha “cimbro” para siempre la democracia desde hace 19 años.

“La historia y el pueblo lo ha ajustado, Andrés Manuel López Obrador uno de los grandes, el dirigente político y luchador social mas importante de la historia moderna, el presidente más querido sólo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México... el que inició la revolución pacifica de la Cuarta Transformación de la vida publica de México, usted estará siempre en el corazón del pueblo de México”.

Sheinbaum dijo que hay que tener atención a las causas para que jóvenes tengan acceso a todos los derechos y resaltó que quien crea en la militarización esta equivocado. Además informó que se coordinaran con ministerios públicos y fiscalías.

La presidenta electa dio a conocer que mañana asistirá a Acapulco para apoyar a los damnificados por el paso del huracán John”.

Durante su discurso, Sheinbaum le brindo un espacio a las mujeres: “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres, durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas, a muchas de nosotras nos contaron una versión fe la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado por hombres, poco a poco esa versión se ha ido revirtiendo, hoy sabemos que las mujeres participaron en grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras, también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con -a- al final... porque como nos han enseñado sólo lo que se nombra existe”.

En el recinto, legisladores, invitadas e invitados gritan: “¡presidenta!, ¡presidenta!, ¡presidenta!”.

“Hoy quiero reconocer no sólo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles que con estas líneas hacemos visibles a las que con la llegada a la presidencia hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron... llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas la demás... llegan nuestras hijas hermosas y valientes, llegan nuestras nietas, llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría, si naciéramos siendo mujeres u hombres podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino, llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices... y con todas ellas aquí a nuestro lado llega con nosotras el pueblo de México”.

Continúan los gritos de “¡presidenta!, ¡presidenta!, ¡presidenta!”.

“Soy madre, abuela, científica y mujer de fe y a partir de hoy por voluntad del pueblo de México la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos... gobernaré para todos y para todas, y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria, tengo la certeza que consolidaremos juntas y juntos un México cada día mas prospero, libre, democrático y justo no les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia, ¡que viva la Cuarta Transformación!, ¡que vida México!, ¡que viva México!, ¡que viva México!”.

12:21 horas: Concluye discurso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; entonan el Himno Nacional Mexicano.

12:23 horas: El expresidente Andrés Manuel López obrador y la presidenta de México Claudia Sheinbaum se toman de la mano y se despiden.

