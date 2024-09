“Me voy muy satisfecho”, asegura AMLO

Música, aplausos, algunas consignas, comida mexicana, un paseo por Palacio Nacional y una que otra lágrima, así se dio la mañanera mil 438, la última para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en punto de las 7:17 horas, comenzó en compañía de parte de su gabinete.

Con el clásico “ánimo” que dio por seis años, arrancó un mensaje donde no hubo espacio a las preguntas y en el que se dijo satisfecho por su mandato.

“Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta como lo ofreció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum no puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, hombres y mujeres, cosa que agradezco de todo corazón, me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos”.

De inmediato destacó que este martes entregará la banda presidencial a una mujer que calificó de humanista.

“Me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer lo primero que hubiese hecho, hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos, para diferenciarse, pintar su raya, o con golpes espectaculares, si se acuerdan de la historia de las sucesiones para que la gente diga, ahora sí viene el cambio”.

Y lanzó sus otros datos… dijo México ha sido récord en la generación de empleos, aumento de remesas, disminución en deuda externa y de Pemex, además dijo el súper peso se mantiene, presumió reducción en la percepción de inseguridad y afirmó que se cumplió en cosas como no aumentar el precio de la gasolina.

“Subimos un ligar en turismo, estábamos en el séptimo lugar entre los países más visitados del mundo, estamos en el sexto lugar… pasamos al primer lugar como socio comercial de Estados Unidos en el mundo, primero cuando llegamos era China, segundo lugar Canadá, tercero México, estábamos en el lugar 14 entre los 20 países con las mejores economías en el mundo y estamos en el 12, nos desplazamos entre otras economías a España, Corea del Sur y Australia, todo esto es también para quitar complejos”.

Afirmó que tuvo obras como el Tren Maya que aseguró, fue la más importante del mundo, también dijo México subió 11 lugares entre los pueblos más felices el mundo. Como prometió sorteó su reloj, un reportero de Baja California fue quien lo ganó.

Su vocero Jesús Ramírez anunció una “sorpresa” para el Jefe del Ejecutivo Federal, la presentación de la canción “La Paloma”, que Eugenia adaptó para López Obrador.

De momentos, López Obrador no aguantó la emoción y sacó algunas lágrimas, como ocurrió desde la “mañanera” uno, los llamados youtubers y prensa a favor, gritaron, es un honor estar con Obrador y aplaudieron alzando algunos regalos. Y después música veracruzana para dar paso a una pequeña presentación ante la prensa para comer tamales, cochinita pibil, barbacoa, tlayudas, zacahuil, chocolate, pan y café.

Acompañado por parte del equipo y su hijo Jesús Ernesto López Obrador se dio tiempo de firmar algunos libros y hablar de la comida mexicana. Después, junto a un grupo de periodistas, develó su retrato al óleo con un valor aproximado de 700 mil pesos. Ahí aseguró “misión cumplida”.

AMLO develó el retrato con el que pasará a la historia, por su paso en Palacio Nacional Ampliar

“En lo público sí, misión cumplida, cumplí con el mandato constitucional y sobre todo se hizo realidad la democracia, que eso es muy importante, era nada más un concepto y llegó a ser una palabra vacía, la democracia, y ahora tiene sustancia”.