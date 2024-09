Caso Ayotzinapa no está cerrado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha sido poco lo alcanzado en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero en 2014.

Al recordar que envió una última carta con un informe de lo logrado en su gobierno, a los padres y madres de los jóvenes, explicó que parte de lo avanzado se dio por la colaboración de Gildardo González, presunto miembro del grupo Guerreros Unidos a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos.

“Aquí quiero aclarar, él no tuvo una participación directa sino en la cárcel conoció a muchos de los que participaron en la desaparición de los jóvenes y él pidió, porque se está solicitando su extradición a Estados Unidos, como tiene relación con ellos, con algunos y a nosotros lo que nos interesa es encontrar a los jóvenes, dijimos vamos a esperar a tener la información que es lo más importante”.

Con la participación de “El Gil” explicó, se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos en los dos primeros años de su gobierno, sin embargo, no pudo avanzarse más.

“Ayudó, pero luego dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales de Iguala, Cocula y de autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”.

López Obrador defendió de nueva cuenta al ejército de su involucramiento en la desaparición de los normalistas y dijo que, en caso de haberlo, se castigará sin miramientos a los responsables por lo que negó que las fuerzas armadas le hayan tomado el pelo.

“Yo soy un hombre de principios independientemente que soy Comandante de las Fuerzas Armadas, pues no me estoy chupando el dedo, está muy difícil que me tomen el pelo, sólo Álvaro que me corta el cabello, el contrario los mandos de las fuerzas armadas han cooperado, hay ayudado, imagínense cuando le doy la orden al general Sandoval de que cuide para que no se vayan a fugar, algunos militares, soldados, no sólo le doy la instrucción de manera verbal, sino por escrito, y no se fugaron”.

El mandatario reconoció que no se pudo cumplir con la promesa de su administración para encontrar a los jóvenes, pero añadió que el caso no debe cerrarse nunca y añadió que su sucesora, Claudia Sheinbaum le dará continuidad.

“Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso, todo el tiempo, se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas, que no se conocían, que la gente no sabía”.

Señaló que previo su administración, las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República complicaron las indagatorias, más aún con la liberación de 65 de los detenidos por actos de tortura y violaciones a sus derechos humanos, cometidas de la mano y bajo el conocimiento de las autoridades federales, como Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam, sin embargo, enfatizó, se han tomado cartas en el asunto.

“Sin embargo hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos porque muchos de los liberados que se demostró que no habían sido torturados, fueron detenidos y existe el ofrecimiento de ellos, estamos en ese proceso, de aportar en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos”.

Por último, enlistó que hasta el momento se han procesado a 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y un elemento de la Marina, además dijo, se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares.