Aprueba Senado traspaso de la Guardia Nacional al Ejército

Es un peligro militarizar la seguridad, sentenciaron opositores.

Esta mañana, a las 6:04 am, Morena y sus aliados, el partido Verde y del Trabajo avalaron el traspaso de la de Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además de su adscripción a la Sedena, se da a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos.

Fueron 86 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones los que dieron la aprobación en lo general y en lo particular.

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, se establece en el dictamen.

Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, afirmaron que con esta reforma se militariza al país, lo que rechazaron los legisladores de Morena y los partidos Verde Ecologista del Trabajo.

Citlalli Hernández, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma no trastoca las garantías individuales de las y los ciudadanos.

“Vale la pena decirlo fuerte y claro, la presenta reforma no vulnera, no trastoca, no limita derechos fundamentales del pueblo. La seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro”, sentenció.

El panista Ricardo Anaya, acusó que la estrategia de este gobierno de militarizar la seguridad, ha sido un rotundo fracaso.

“Porque esta estrategia que consiste en militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país. Es una estrategia fallida y esa es la primera razón por la que no podemos acompañar esta reforma. No nos oponemos por necedad, nos oponemos porque no funciona para pacificar el país”, apuntó.

La emecista Alejandra Barrales anunció el voto en contra de su bancada.

“Que vamos a votar en contra de la militarización de nuestro país, y los vamos a hacer como lo hemos explicado ya, porque han transcurrido más de veinte años donde se ha demostrado por dos sexenios anterior y el actual que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han sido un fracaso”, apuntó.

La senadora Silvia Esquivel sacó una pancarta con la imagen de un payaso para decirles a los oficialistas que así habían quedado.

Y más aún, puso un audio recordando cuando AMLO defendía que el Ejército debería volver a sus cuarteles.

El senador, Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad, pidió un voto de confianza para que la GN madure al amparo de la disciplina militar.

En el dictamen se establece que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

También, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

De inmediato, el decreto se envió a los congresos de los estados para que la mitad más uno lo ratifique.

Las reformas modifican los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna.