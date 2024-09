Luisa María Alcalde dirigirá Morena… hijo de AMLO será secretario de Organización

Sin ninguna sorpresa, alrededor de tres mil congresistas de Morena, votaron por unanimidad la conformación de su nueva dirigencia que será encabezada por Luisa María Alcalde y que tendrá en su Secretaría General a Carolina Rangel y que como se preveía, al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán en la Secretaría de Organización, una de las carteras más importantes del Instituto Político.

Desde los salones Mexica, del World Trade Center, la actual Secretaría de Gobernación, se comprometió a guardar el legado del primer mandatario.

“Gracias no les voy a fallar… no les voy a fallar porque conozco los hechos, las luchas… concluye la primera etapa de la cuarta transformación y el presidente López Obrador va confiado a Palenque. n esta nueva etapa nuestros adversarios aseguran que Morena no será nada sin López Obrador, confundidos se burlan de las palabras de admiración y de cariño sincero que le dedicamos… pero lo que no saben, es que la forma de demostrarle gratitud y cariño es siguiendo su ejemplo y cuidando su legado”. —

Llamó al nuevo Comité, trabajar en siete puntos al interior del partido para conformar más de 70 mil comités seccionales y más de dos mil municipales, además de trabajar por la afiliación y credencialización de militantes, fortalecer la participación de militancia de entre otros, así mismo anunció un decálogo de principios que firmarán en los siguientes cien días, los gobernadores estatales y municipales de Morena.

“Primero los servidores públicos de Morena se deben al pueblo y deben ser leales a él; dos somos demócratas, cuando existe duda conflicto o alguna decisión difícil se consulta el pueblo, tres se informa de manera periódica y con absoluta transparencia el destino de los recursos públicos, cuatro se cuenta con un plan de austeridad republicana que incluye erradicar privilegios de los funcionarios, ningún servidor público gana más que la Presidenta de México cinco la corrupción no se tolera”. —

En sexto lugar misma oportunidad a hombres, mujeres y jóvenes, siete priorizar a quienes menos tienen, ocho no privatizar los recursos públicos, nueve no usar a la policía para reprimir al pueblo y división con el crimen y por último ejercer el poder con humildad. Previamente Carolina Rangel reconoció que no será sencillo militar con la ausencia de López Obrador, pero enfatizó que se hará desde sus principios.

Entre algunos gritos de presidente, López Beltrán afirmó que el relevo generacional es Claudia Sheinbaum.

“Me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí donde siempre estuve pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente, todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado… él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo se habla de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo”. —

Durante la inauguración del Congreso y con la presencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el aún dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recordó los triunfos del Instituto Político y lanzó un mensaje a la oposición.

“Jueguen limpio, disputen el poder en forma pacífica, legal y veraz… sus campañas de intoxicación y desinformación, los han llevado al desastre. Sus intentos de abortar mediante portazos los procesos institucionales han exhibido su falta de ideas y de civismo, sus agüeros de desastres económicos los han desprestigiado, aunque no les guste, la economía moral y el humanismo representan hoy en día la única alternativa real que hay al modelo neoliberal, por eso renuncien a sus afanes que lindan en el golpismo”.

Citlalli Hernández, secretaria general, pidió a los morenistas, mantener la reflexión al interior para no fallar dijo, al legado de López Obrador.

“Es mucho lo que hemos logrado, hemos logrado tomar el poder de manera pacífica, de la manera más profunda que es la revolución de las conciencias… muchas veces gritamos en las plazas públicas que el Presidente no estaba solo, también le gritamos muchas veces que no nos fallara, y hoy a unos días de su retiro de la vida pública y en este momento tan importante para Morena podemos decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca nos falló y me parece que lo que nos toca es no fallarle a su legado”.

El resto de los integrantes del próximo Comité son Iván Herrera como Secretario de Finanzas, Camila Martínez como secretaria de Comunicación, Aarón Enríquez como secretario de Jóvenes, Alejandro Álvarez como secretario de Movimientos Sociales y Diego Martínez como secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Por cierto que mientras se mantuvieron los abrazos y aplausos, en alrededor de cuatro horas, tras la elección y anuncio de la conformación del nuevo Comité General, alrededor de la mitad de morenistas decidieron dejar el recinto antes de la toma de protesta y que Luisa María Alcalde diera su discurso.