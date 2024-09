Rehúsa AMLO hacer comentarios sobre sentencia a Genaro García Luna

Afirmando que no le desea mal a nadie, el presidente López Obrador evitó ahondar en detalles sobre la sentencia solicitada por la justicia de EUA para Genaro García Luna FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente López Obrador se rehusó a opinar sobre la sentencia de cadena perpetua que se está pidiendo en Estados Unidos para el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“No me gusta hablar de eso”, dijo. Yo deseo que “nadie sufra, no le deseo mal a nadie. No quiero que nadie sufra y ya que corresponde a las autoridades a dictar sentencia“.

El mandatario afirmó “que cada quien asuma su responsabilidad, y sobre todo que se tenga en cuenta qué hay que estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal que es la conciencia”.

López Obrador consideró que “son gravísimas” las evidencias que presentó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, para que haya pedido a una condena de cadena perpetua y una multa de 5 mil millones de dólares.

Afirmó que desearía saber si la carta que envió García Luna en la que lo acusa de vínculos con el narcotráfico fue escrita antes o después de conocer el documento de la sentencia.

El presidente dijo que quedó atrás el contubernio y la asociación delictuosa entre el gobierno y la delincuencia.