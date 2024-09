Noroña presenta denuncia penal contra hombre que lo encaró en el AICM

México.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, presentó ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal en contra de Carlos Velázquez León Obregón, a quien acusa de haberlo agredido e intentar robarle su celular.

Los hechos ocurrieron esta mañana en el Salón “American Express” de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En este momento están presentando ante el ministerio público federal la denuncia por la agresión física a mi persona en el @AICM_mx, Genaro Vázquez, el titular del área jurídica de @senadomexicano. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente”, dijo Noroña

También el presidente del Senado dijo: “Cuando me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado”.

El presunto agresor, es un abogado corporativo que representa grandes empresas sobre el pago de impuestos, entre otras cosas. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

Noroña informó que American Express inició una investigación para conocer la identidad de la persona agresora.

Después, Fernández Noroña, señaló que Genaro Vázquez, titular del área jurídica del Senado, presentó ante el Ministerio Público de la Federación la denuncia correspondiente por la agresión física a su persona.

Síguenos en Google News y encuentra más información