No hubo coordinación con EU en seguridad: Sheinbaum

Hay asuntos que no se han terminado de explicar en materia de seguridad con el Gobierno de Estados Unidos fue lo que reconoció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Al llegar a su casa de transición, la próxima mandataria del país, fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar de corresponsable al país vecino de la violencia en Sinaloa. Para Sheinbaum Pardo hubo falta de coordinación.

“Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias es que haya coordinación… en este caso todo indica que no hubo coordinación, sino que hubo una actuación a partir incluso pues, temas que no se han acabado de explicar como la liberación de un capo para detener a otro entonces yo creo que lo que no se puede aceptar nunca pues, es que no haya coordinación y colaboración”.

Fue cuestionada si al iniciar su gobierno buscará un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sin embargo, evitó hablar del tema.

“Nos interesa por supuesto la construcción de la paz, que no haya violencia, nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero… Estados Unidos pues, tiene que hacer lo propio en su país nosotros lo propio en nuestro país y coordinarnos, colaborar, lo que no debe ser es que no haya colaboración…

-Cuándo contempla reunirse con Joe Biden doctora?

-Pues una vez que se defina… muy pronto van hacer las elecciones en Estados Unidos pues una vez que se defina… el presidente Biden va a ser presidente hasta enero y nosotros nos vamos a seguir”.

En tanto reiteró el agradecimiento a la primera dama estadounidense Jill Biden por confirmar su presencia el próximo primero de octubre en México, con motivo de su toma de protesta.

