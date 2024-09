AMLO responsabiliza a Estados Unidos de violencia en Sinaloa

En conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la violencia que se ha desatado en Sinaloa tras la detención del narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada.

“Sí, claro que sí”, respondió. El gobierno de EU es corresponsable por haber llevado a cabo el operativo, agregó.

El presidente lamentó que Estados Unidos no entienda “que no se puede actuar así sin tomar en cuenta al gobierno de México” y dijo que no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales.

Aseguró que antes de la detención de Zambada “en Sinaloa no había la violencia qué hay ahora. Tampoco es como se piensa que está completamente fuera de control. No, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y que también hemos perdido oficiales, que ha sido asesinados por esta situación especial”.

“Ahora estaos atravesando en Sinaloa una situación de inestabilidad y confrontación y se debe a que tomaron esa decisión (de tener un acuerdo con los narcotraficantes) y nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore en México porque aquí tenemos el problema”.

El presidente reiteró que el operativo para capturar a “El Mayo” fue incorrecto.

“Fue totalmente ilegal y estaban esperando al señor Mayo agentes del Departamento de Justicia. Primero que hubo violencia ahí, perdieron la vida las personas. Bueno, el ex rector de la Universidad y luego la secuela, esto que está pasando ahora”.

El presidente informó que después de la “pausa” que él puso en las relaciones con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, Estados Unidos se ha portado bien.

“Públicamente han dejado de intervenir porque cometieron el error de opinar en contra de la reforma al poder judicial “y nosotros nunca vamos a Estados Unidos a opinar cuando presentan una reforma en su Congreso.