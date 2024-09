Responde Sheinbaum a críticas de Zedillo a reforma del PJ

Señalándolo como del viejo régimen, respondió la presidenta electa, Claudia Sheinbaum a la crítica del expresidente Ernesto Zedillo, a la reforma al Poder Judicial que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la firma al decreto por parte del mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Después que Zedillo Ponce de León, afirmó que dicha reforma podría conducir a una tiranía al dar el control excesivo al Legislativo y al poder Ejecutivo sobre el Judicial, en conferencia desde su casa de transición, Claudia Sheinbaum consideró que el priista es representante del pasado de privilegios y corrupción.

“Zedillo es un representante del viejo régimen, es un representante del régimen de corrupción y privilegios y como tal opina… y qué bueno que opine, para eso somos un país democrático, no coincido, fíjense el argumento… dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República y se van a elegir los jueces por voto popular, o sea cómo ¿ahora resulta que la democracia en la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo? no les parece una contradicción”.

CIUDAD DE MÉXICO, 17SEPTIEMBRE2024.- Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, durante conferencia de prensa realizada en la casa de transición ubicada en la alcaldía Iztapalapa. FOTO: PRENSA CLAUDIA SHEINBAUM/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Aseguró que Ernesto Zedillo se está convirtiendo en un vocero de la oposición, a falta de otras figuras dentro de ella.

“No tienen voceros los adversarios, no, entonces pues ahora traen a Zedillo y se le respeta porque es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista… no tiene autoridad moral para hablar de México, en el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción y no hablo de su persona en particular sino lo que representó su sexenio”.

Y es que Zedillo, calificó a la reforma como una fachada de democracia. En este escenario negó que el tema de la reforma al Poder Judicial haya generado una tensión política en el país y lo único que aseguró que hay es una oposición.

“No hay tensión, hay quien no está de acuerdo, hay democracia, no todos pensamos igual y qué bueno… hay una mayoría, porque el pueblo de México decidió no es una mayoría impuesta sino es una mayoría que viene de un proceso democrático, que fue la elección del 2 de junio y hay oposición a esta reforma que se manifestó… por supuesto que no estoy de acuerdo en que se haga de esa manera… pues como se hizo; rompiendo vidrios, entonces nuestro movimiento siempre fue pacífico, pero hay oposición, pero eso no quiere decir que haya tensión, es parte de la normalidad democrática”.

Cabe recordar que, durante la reunión anual de la Asociación Internacional de Abogados, Zedillo dijo haber roto una autocensura ante los tristes acontecimientos en México como la aprobación de un proyecto que dijo enterrarán la democracia del país y lo que quede de su frágil estado de derecho.

