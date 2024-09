En Sinaloa combate sin enfrentamientos, se actúa con responsabilidad: Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, justificó las decisiones del Gobierno Federal en materia de seguridad en Sinaloa y aseguró que, si bien no se trata de esperar a que actúen o no los delincuentes, el gobierno no puede buscar la paz con violencia.

Después que el General Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, declaró que la seguridad del estado depende de los grupos delincuenciales que están en conflicto, la próxima Mandataria del país enfatizó que más que confrontación o seguir violentando lo que ahora se busca es proteger a la población.

“El asunto es, si entras en una confrontación violenta con estos grupos, ¿qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra una confrontación violenta?, probablemente más violencia, entonces por eso es una estrategia distinta”.

“Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse entonces, en momentos así, lo que se hacía antes pues era llegar con todo el poder de fuego a seguir violentando. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre en estas circunstancias finalmente lo que nosotros queremos es la paz y la tranquilidad en Sinaloa y evidentemente combatir la delincuencia, pero no generando más confrontación, que genere más muertes y que puedan estar inclusive involucrados pues civiles”.

Iniciamos conferencia de prensa. https://t.co/hcwUc5yK2n — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 17, 2024

Insistió que en esta administración se busca proteger sin daños colaterales como tuvo el ex presidente Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico.

“Calderón decía va a haber daños colaterales… entonces por eso se está actuando, pues en el sentido de proteger y al mismo tiempo pues las investigaciones, que se deben hacer para hacer las detenciones que se tengan que hacer, pero en el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego pues generaría una guerra que fue lo que pasó en el pasado que no nos llevó a nada, entonces por eso es dedicado como se actúa y siempre pues defendiendo a las y los sinaloenses… la vida”.

Respecto a las críticas por la violencia en territorio sinaloense, aseveró que se ha actuado y se actuará con responsabilidad.

“El objetivo central del Estado mexicano es la paz y la seguridad… entonces la estrategia que sigues pues tiene que ver con él con disminuir la violencia, la secretaria Rosa Icela dice abrazos no balazos no quiere decir que estén cruzados de brazos o que estemos cruzados de brazos, yo por eso digo que son dos áreas que es la atención a las causas y al mismo tiempo la impunidad… la detención, pero en momentos así cuando tienes una confrontación tiene uno que tener la cautela de qué no se vaya a generar mayor violencia, hay que actuar muy responsablemente siempre protegiendo la ciudadanía”.

Envió un mensaje de solidaridad a los sinaloenses.

“Nuestra solidaridad siempre… nuestro apoyo por supuesto y que el objetivo siempre es su protección y que se va a hacer lo está haciendo el presidente de manera responsable y cuando entremos lo va a hacer de manera muy responsable”.

- “¿Va a visitar a las víctimas?”, se le cuestionó.

- “Personalmente, pues no, todavía no soy presidente y hay un equipo que está trabajando en eso”, respondió Sheinbaum Pardo.

La presidenta electa buscará crear una instancia de inteligencia y coordinación para lograr las detenciones necesarias sin confrontación.

