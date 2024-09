Soy obradorista desilusionado y los dados están cargados en mi contra: Hernán Gómez

De la reforma judicial, “ni la forma, ni el fondo… no hay ley secundaria, el INE va a inventar las cosas sobre el camino y al ahí se va, vamos a ir a una elección con 30 boletas con nombres que no conocemos”, señaló el periodista y analista, Hernán Gómez.

Resaltó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin “No puedo creer que haya habido tantos legisladores que ni siquiera leyeron lo que aprobaron”. “no doy crédito de cómo esto pasó… tomaron por asalto un poder”.

“Tengo un sentimiento de tristeza muy profunda y de culpa, durante estos ocho, seis años o más he sido muy entusiasta de mi apoyo a López Obrador… no es que yo haya dejado de me arrepienta de haber votado ni de haberlo apoyado”.

Y aunque resaltó los logros de los programas sociales, dijo que siente “tristeza y angustia por los que se viene… tengo dos procesos que lo que buscan es silenciarme”, por lo que señaló “los dados están cargados en mi contra”, por que “ahora tendremos los jueces de Pedro Ases, de Ricardo Monreal, de Adán Augusto, los jueces de Rosa Icela”, concluyó.