Investigadores del University College de Londres descubren el “gen protector” del Covid-19

Después de luchar contra una enfermedad desconocida, millones de infectados y la conversión del COVID-19 en una infección que nos acompañará hasta que se encuentre una cura, todavía hay quienes afirman no haber contraído el virus. Un nuevo estudio ha logrado identificar a varias personas inmunes al covid y se ha investigado el porqué de esta inmunidad.

La investigación realizada por el University College de Londres, el Instituto Wellcome Sanger y el Imperial College de Londres es el primer ensayo de provocación controlado del mundo para el coronavirus, exponiendo deliberadamente a voluntarios a la primera variante del virus originada en Wuhan, China.

Voluntarios que pueden cambiar al mundo

El primer paso fue buscar individuos que no contaran con ninguna vacuna y que no tuvieran antecedentes de la enfermedad. Kaylee Worlock, investigadora en biología molecular y celular del University College de Londres, explicó para el periódico español “El Confidencial” que el proceso de selección fue riguroso, ya que incluía cuestionarios y pruebas de anticuerpos para asegurar que los voluntarios no tuvieran registro alguno de una infección previa en su organismo.

Cuando se consiguió la muestra, 16 adultos jóvenes fueron expuestos mediante un aerosol nasal a una dosis muy baja de la cepa original del virus. Luego, fueron sometidos a un seguimiento estricto en una unidad de cuarentena, donde se les realizaron pruebas y se tomaron muestras de forma regular para estudiar su respuesta al virus en un entorno seguro y bajo control.

El SARS-CoV-2 es el virus que causa unos problemas respiratorios y lleva el nombre de enfermedad por coronavirus . / Thanasis Ampliar

Diferentes grupos de infección

A pesar de que todos los voluntarios fueron expuestos a la misma dosis, no todos resultaron positivos. Los jóvenes se dividieron en tres grupos de infección distintos, seis de los 16 desarrollaron la enfermedad de una forma muy leve, dando positivo durante varios días con síntomas similares a los del resfriado común, siendo denominados “grupo de infección sostenida”.

De los diez voluntarios restantes, tres desarrollaron una infección “intermedia” con pruebas víricas intermitentes y síntomas limitados, el cual llevo el nombre de “grupo de infección transitoria”.

Los siete voluntarios restantes dieron negativo en las pruebas y no desarrollaron ningún síntoma, formando el “grupo de infección abortiva”. Esta es la primera confirmación de infecciones abortivas, un fenómeno que hasta ahora no se había demostrado.

Gen HLA-DQA2: la luz al final del túnel

Los descubrimientos del equipo fueron publicados en la revista Nature e identificaron un gen específico, HLA-DQA2. Esta variante de ADN no ha sido el objeto de estudio de varios investigadores, por lo cual se sabe muy poco sobre él, además, su mecanismo de protección aún no se comprende por completo.

El experimento llena algunas lagunas de conocimiento, detallando cómo reacciona el cuerpo ante un nuevo virus, especialmente en los primeros dos días de infección.

Además, los datos servirán para comparar con nuevas investigaciones en curso que exponen a voluntarios a otras cepas del coronavirus. Esta investigación tiene implicaciones importantes para el desarrollo de futuros tratamientos y vacunas, mejorando la preparación para posibles pandemias futuras.

El mundo no ha vuelto a ser el mismo desde la pandemia por Covid-19. / Fiordaliso Ampliar