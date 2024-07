Lozoya afirma que su denuncia del caso Odebrecht es ilegal

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, declaró que la sonada denuncia del caso Odebrecht que presentó en agosto de 2021, en la que acusó a multiples exfuncionarios de haber sido sobornados para impulsar la reforma energética y que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador destacó como un logro en el combate a la corrupción, es en realidad una denuncia ilegal, nula e incriminatoria.

En una declaración vertida ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con motivo de una denuncia en su contra que puso la periodista Lourdes Mendoza, el exdirector de Pemex afirma, entre otras cosas, que no contó con ningún abogado que lo asesora para rendirla, por lo que la misma no puede tener ninguna validez jurídica.

Añadió que se trata de una declaración que hizo buscando un criterio de oportunidad que no debió haberse filtrado. Y reiteró, con mayúsculas incluso, que no tuvo una asesoría legal adecuada en ese momento ni siquiera de parte de algún abogado público.

“Al formularla (esta denuncia) NO me encontré asistido por defensor público o privado, no obstante que la misma la rendí en mi carácter de imputado del caso Odebrecht, rindiendo una confesión incriminatoria, razón por la cual dicha denuncia se encuentra afectada de nulidad absoluta, sin que pueda surtir efecto jurídico alguno…” señala el exdirector de Pemex.

En su declaración, del que este medio tiene una copia íntegra proporcionada por Mendoza, el exfuncionario también afirma que el escrito de su denuncia que se filtró casi de manera inmediata a los medios de comunicación y que dio paso a múltiples notas (e incluso a declaraciones del presidente López Obrador) no es fiel a la que rindió ante la FGR pues se encuentra editada.

“NO corresponde al documento que suscribí y que presenté ante la Fiscalía General de la República pues se encuentra editado y alterado en su contenido, por lo que NO lo reconozco y lo objeto para todos los efectos legales que haya lugar”, agrega el exfuncionario.

Por estos y otros motivos Lozoya solicitó a la Fiscalía capitalina que se desista de la investigación iniciada en su contra por la denuncia de la periodista Lourdes Mendoza en la que lo acusó de falsedad de declaraciones.

🚨#Expedientes: Emilio Lozoya confesó que su denuncia por el caso Odebrecht fue ilegal: “no tuve abogado”.



💥A partir de un escrito, presumido en varias ocasiones por el presidente López Obrador, la FGR impulsó indagatorias y procesos penales en contra de varios exfuncionarios,… pic.twitter.com/xCxpWRBMAR — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) July 16, 2024

La denuncia “real”, y las dudas

Así las Cosas PM tiene copia de la referida denuncia oficial que Emilio Lozoya Austin presentó el 11 de agosto de 2020 ante la FGR. Se trata de la denuncia asentada en la carpeta de investigación de la Fiscalía, y no de la versión que circuló profusamente en medios.

En efecto, como Lozoya dice en su declaración ante la fiscalía capitalina, su denuncia es un documento de 60 páginas y no de 64 como el que estuvo circulando públicamente, aunque el contenido es el mismo. La diferencia parece haber sido de formato. De hecho, en la que se filtró no se apreciaba el contenido de una página que si viene en la que está asentada en el expediente ministerial.

En la portada de su escrito de denuncia el exdirector de Pemex nombra a cinco abogados como sus defensores, entre ellos a Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, y proporciona sus datos. No obstante, en todas las páginas del documento y al final de este la única firma es la del propio Lozoya.

Lo anterior no es habitual. Por ejemplo, en su denuncia en la que también buscó un criterio de oportunidad en el caso Estafa Maestra el exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, firma cada una de las páginas en conjunto con su abogado. Al final también están plasmadas las rúbricas de ambos.

Cabe recordar que previo a la presentación de esta denuncia y de su extradición a México por el caso Odebrecht, Lozoya retiró de su defensa al abogado Javier Coello Trejo. A la postre, Coello Trejo declaró que el exfuncionario había sido presionado para rendir una declaración de la que no tenía pruebas pues se consignaban hechos falsos.

Estas irregularidades también fueron detectadas por el abogado Oscar Zamudio, defensor de uno de los funcionarios que fueron procesados usando la denuncia de Lozoya. En Así las cosas PM Zamudio declaró que la denuncia del exdirector de Pemex contenía hechos falsos, y que había indicios de que Lozoya la presentó como resultado de presiones ilegales y hasta tortura. El abogado denunció formalmente al fiscal General por estos hechos.

Como resultado de esa denuncia la FGR intentó proceder penalmente en contra del propio Zamudio por alegar supuestos hechos falsos, pero un juez desestimó ese caso.

Procesos en duda

En su declaración ante la Fiscalía capitalina Lozoya asegura que el criterio de oportunidad que buscaba por el caso Odebrecht no se concretó y, por lo tanto, la denuncia que dio en agosto de 2021 ya no tiene ningún efecto jurídico.

No obstante, hasta la fecha hay dos personas que enfrentan cargos penales por indagatorias surgidas de ese dato de prueba. Uno es el exsenador Jorge Luis Lavalle, cuyo proceso se encuentra en fase de investigación complementaria, y otro es el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, en contra del que se giró una orden de aprehensión que sigue vigente.

El defensor de Treviño, Oscar Zamudio, adelantó en entrevista para la sección Expedientes de Así las Cosas PM que la declaración de Lozoya ante la Fiscalía capitalina será incorporada en un juicio de amparo que ya está en curso y con el que intentan que el proceso en su contra sea anulado.

“No puede mantenerse una orden de aprehensión cuando no hay elementos para que haya un juicio. No tiene sentido. Vamos a solicitar formalmente a la FGR que recabe por sí misma esta declaración y la agregue a la denuncia que interpusimos por falsedad”, dijo el abogado.

Zamudio recordó que, en su momento, los dos testigos que Lozoya ofreció para ratificar su dicho no quisieron sostener esa versión. A ello se suman otras declaraciones y señalamientos que obran en los expedientes y que no prueban nada o que, de plano, son falsos.

“Es decir hubo un acuerdo ilícito para incriminar a muchas personas y Emilio Lozoya recién revela esto. La FGR solo tiene un camino posible que es lograr la condena de Lozoya como único beneficiario de los sobornos. Tiene que asumir los engaños de que fue objeto y avanzar por ese hecho”, indico el litigante.

Zamudio dijo que si se comprueba que hubo una colusión para fabricar acusaciones o delitos sin sustento esto daría paso a posibles delitos cometidos por servidores públicos que también deben investigarse.