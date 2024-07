Tienen que haber división de poderes, es un mandato constitucional: Jueza

“Es una apertura que se ha dado en diálogos, no únicamente de Poder Judicial sino actores de la sociedad que pueden representar determinados puntos, es importante escuchar que no íbamos en camino equivocado al decir que es una propuesta equivoca el empezar quitar juzgadores dentro de este ciclo que implica la impartición de justicia”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la directora nacional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, la jueza Juana Fuentes Velázquez aseguró que tiene que haber división de poderes en el mandato constitucional “factor de pesos y contra pesos en el Poder Judicial” para aplicar la ley.

“Quiero resaltar, nos hacen un calificativo cuando hablan de los jueces como si fuéramos ajenos a la sociedad, pero somos jueces sociales, el juicio de amparo fue obra de un sistema donde se tenían que garantizar los derechos sociales y humanos, no estamos ajenos a los problemas de la sociedad”.

Fuentes Velázquez dijo que no quieren participar en el poder político, es un tema evaluado no sólo en México sino a nivel internacional, el Poder Judicial tiene que estar centrado en la carrera judicial, si no hay un procedimiento estricto para elegirlos se va a politizar y eso implicaría un riesgo para la sociedad y la protección de los derechos humanos.

La directora nacional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación señaló que el dialogo sobre la reforma al Poder Judicial es la oportunidad para reflexionar sobre la justicia en el país, “estamos dispuestos a participar en la reforma de forma activa, queremos ser mejores… garantes del respeto de la Constitución”.

En el espacio de “Así las Cosas PM”, según el diputado federal electo por Morena, Alfonso Ramírez Cuellar en los foros de la reforma al Poder Judicial se están aportando muchos puntos de vista con el propósito de encontrar el mejor camino para lograr tener autonomía e independencia que “haga honor a esta teoría de anhelo de tener división de poderes” para sacar adelante al país en “los mejores términos”.