Celine Dion vuelve a cantar, ahora en los Juegos Olímpicos 2024

La aclamada cantante de My Heart Will Go on, quien diera una de las mejores experiencias musicales para la película Titanic, Celine Dion, está de vuelta en los escenarios.

Después de mostrar lamentables videos en el documental de su vida, donde se le ve llorando de dolor y frustración por la enfermedad que le impide cantar con su melodiosa voz, está de vuelta para una presentación ansiada desde hace 4 años, los Juegos Olímpicos 2024 en Francia.

A diferencia de ediciones anteriores, la ceremonia de apertura será fuera del estadio olímpico, bajo la dirección de Thomas Jolly, quien espera la asistencia de más de 600,000 espectadores, siendo retransmitida en 80 pantallas públicas.

NBC NewsWire Ampliar

¿Cómo afecta este síndrome?

Se trata de una extraña enfermedad que afecta el sistema nervioso central, produciendo: espasmos, contracciones musculares, rigidez, etc. Se estima que las mujeres se ven de 2 a 3 veces más afectadas que los hombres.