¿151 árboles o un juego mecánico? Six Flags prepara encuesta para talar “vida” a cambio de una nueva atracción

Se hará una consulta nacional sobre la nueva atracción de Six Flags México.

Six Flags México, uno de los parques de diversiones y atracciones mecánicas de la Ciudad de México, pretende trabajar en su nueva atracción y para ello quiere talar más de 150 árboles, lo que ha desatado la controversia por el impacto ambiental que este representa.

Luego de que empezara a tomar fuerza la situación de su proyecto proyecto “Roller Coaster Tipo A” respecto a la tala desmesurada de árboles, Six Flags se ha defendido argumentando que la nueva atracción traerá beneficios económicos y de entretenimiento a la ciudad. El recinto tuvo que publicar a través de su sitio oficial todos los requerimientos que la construcción de su nuevo juego mecánico implicaría, en los que claramente señala que 1,160.13 metros cuadrados serán afectados de manera permanente, ya que “la ejecución de los trabajos contempla la intervención en un total de 171 árboles”, de los que 6 serán trasplantados, 14 serán podados parcialmente y 151 serán talados, lo cual tendrá un impacto significativo en el ecosistema local.

Cómo afectaría la tala de 151 árboles

La pérdida de árboles por la construcción de la nueva atracción del parque de diversiones tendría efectos ambientales negativos:

Afectará la calidad del aire

Reducirá el hábitat de diversas especies

Contribuirá a la urbanización de áreas verdes

Diversas organizaciones ambientalistas han empezado a alzar la voz, subrayando la importancia de preservar estos espacios naturales que cada vez escasean más en las ciudades. Además, en redes sociales una parte de la comunidad se ha pronunciado en contra de que han tildado de “ecocidio”.

Hagamos #boicotsixflags para evitar el derribo de 151 árboles para construir un juego mecánico. pic.twitter.com/hcczJDOknH — Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) July 12, 2024

Six Flags pide “permiso” a la ciudadanía para talar árboles

Por su parte, en un intento de mitigar la polémica y empatizar con el apoyo a su proyecto, la empresa ha asegurado que se están tomando medidas para minimizar el impacto ambiental, incluyendo la reforestación de áreas circundantes y la implementación de tecnologías sostenibles en la construcción y operación de la atracción.

Asimismo, Six Flags México prepara una consulta ciudadana para “pedir permiso” a la comunidad antes de continuar con el proyecto. Esta encuesta que estará disponible a partir del 13 de julio y hasta el 16 de julio del presente año, busca conocer la opinión de los residentes sobre la tala de árboles y evaluar el apoyo al proyecto de la nueva atracción.

¿Qué dice la SEDEMA?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ha informado que no ha autorizado ningún proyecto de tala de árboles en Six Flags México. Aunque el proyecto no se clasifica como una gran construcción, SEDEMA estableció la realización de una Consulta Vecinal debido al impacto significativo en la arboleda. La encuesta tiene como objetivo asegurar la transparencia y obtener la opinión de la comunidad antes de tomar una decisión final. La evaluación del informe de impacto ambiental está suspendida hasta la conclusión de este proceso.

Ante la inquietud de vecinas y vecinos de la alcaldía Tlalpan sobre el Proceso de Consulta Vecinal que lleva a cabo SixFlags México, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/gZqQkdWxb8 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 11, 2024

La encuesta ciudadana será un indicador clave de la dirección que tomará este polémico proyecto.