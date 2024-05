Evito presumir atención a víctimas de la Línea 12: Sheinbaum

Como deleznable calificó la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, el uso que dijo, ha dado la oposición al tercer año de la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo Metro.

En conferencia desde Campeche, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista expresó el nulo gusto por las expresiones de sus adversarios pues recordó ha habido investigación y atención a víctimas.

“Dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la anuencia de las víctimas, es decir las víctimas lo decidieron así, los familiares de las víctimas que hubiera una justicia restaurativa y todavía hay carpetas de investigación en puerta, lo que pasa es que la oposición, fíjense, muchas víctimas de la Línea 12 presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente ni a ellos mismos, como parte de la campaña política y aún así el PRIAN hace uso político deleznable, de una tragedia”.

A cuatro días del aniversario, Sheinbaum Pardo fue cuestionada del motivo por el cuál no dio ningún tipo de mensaje a las víctimas, ello después que su contrincante, Xóchitl Gálvez de “Fuerza y Corazón por México” habló del tema y criticó la gestión en la que estuvo al frente Claudia Sheinbaum, esta insistió, ha habido atención a víctimas, incluso en la actualidad.

“No estamos de acuerdo con la manera que se actúa, nosotros siempre hemos estado de lado de las víctimas y de lado de la justicia, siempre lo que pasa es que a mí no me gusta porque no creo que sea correcto estar haciendo una presunción de cómo atendemos a las víctimas, se atiende a las víctimas porque es nuestra obligación y así lo hicimos en el momento del accidente desde que estuvimos ahí hasta la fecha, todavía se sigue atendiendo”.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México no habló en referencia de las acciones legales que anunciaron familiares de las víctimas para evitar que el caso quede impune y simplemente insistió que ya existen informes sobre cuáles fueron las causas del accidente y se ha dado toda la cooperación para la reconstrucción del transporte y la atención de afectados.