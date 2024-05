Dejan nueve cuerpos en Fresnillo y regresan los narcobloqueos

La madrugada de este martes se reportó el hallazgo de nueve personas ejecutadas en Fresnillo, además de que por segundo día consecutivo hubo bloqueos carreteros con vehículos en llamas en el sureste del estado, en Trancoso y Pánfilo Natera.

A las 3:30 horas, se recibieron reportes al Sistema de Emergencias 911 sobre disparos de armas de fuego en distintos puntos de Fresnillo, por lo que inició un despliegue de elementos de las policías municipal, Estatal Preventiva (PEP) y Metropolitana (Metropol), así como de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano.

Primero acudieron a la salida a Jerez de García Salinas, en la carretera federal 23, pues de nuevo fue atacada a balazos la Unidad Regional de Seguridad (Unirse), luego de la agresión registrada durante los disturbios del domingo por la noche.

Instantes después, las autoridades se movilizaron a pocos metros de la entrada al Mercado de Abastos: en la lateral del bulevar Jesús Varela Rico había cinco cadáveres envueltos en cobijas.

Mientras policías de Investigación procesaban el lugar, otros cuatro cuerpos fueron dejados de la misma manera en los carriles con dirección a la Central Camionera, en el puente del Paseo del Mineral, que cruza con la avenida Plateros. Ninguna de las personas ejecutadas ha sido identificada.

Atracados

Horas antes, a la 1:20, un convoy de camionetas tripuladas por civiles armados arribó a las inmediaciones de la Unirse de Trancoso, en la carretera federal 49, y despojaron a transportistas de camiones tipo quinta rueda.

Los delincuentes incendiaron dos de los tráileres en los carriles con dirección a San Luis Potosí y otro del lado opuesto, tras dañar una de las casetas del punto de control policial. Un vehículo más quedó al centro de la vía, debido a que ya no pudieron moverlo por una falla mecánica.

“Llegaron varios hombres encapuchados y rodearon mi camión. Después, con su cuerno de chivo, uno me rompió el vidrio y otro más me gritaba que me bajara. Me bajé y corrí, afortunadamente no me hicieron nada”, relató uno de los transportistas afectado, quien pidió resguardar su identidad.

Kilómetros adelante, en dirección a Pánfilo Natera, delincuentes también dejaron tráileres en distintos puntos de la carretera, uno en las inmediaciones de Salinas, municipio de San Luis Potosí.

Las autoridades acudieron una hora después de lo ocurrido, mientras que los transportistas huían a buscar dónde esconderse. Otros pasaron la noche en la estación de servicio ubicada en la Unirse.

Víctor, un chofer que traslada suero para grado alimenticio, expuso que se detuvo desde las 3 horas debido a los bloqueos; como él, operadores de camiones de paquetería y otro tipo de empresas pudieron continuar su camino hasta la mañana.

La carretera federal estuvo bloqueada hasta casi las 9 horas, cuando las autoridades lograron orillar los vehículos destruidos. En los bloqueos hubo rapiña del cargamento de tráileres que llevaban jabón y detergente, así como de otro que transportaba cerveza.

Camiones de carga que fueron detenidos por narcobloqueos también fuero presa de rapiña en Zacatecas Ampliar

Cerca de las 10 horas, los bomberos aún trabajaban para sofocar por completo los incendios; en tanto, personal de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) limpiaba la ceniza de los camiones calcinados.