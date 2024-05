Anuncian arribo de más de mil militares a Zacatecas

Luego de tres días de enfrentamientos, bloqueos carreteros y dieciséis homicidios, el gobernador David Monreal Ávila anunció el arribo de 1 mil 58 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) al estado, de los que la mitad se desplegará en Fresnillo.

Monreal Ávila consideró el repunte de la violencia como una “reacción o consecuencia natural de la operación” de las corporaciones de seguridad. “Ese es parte del costo de establecer el orden”, declaró.

Desde Fresnillo, donde este martes sesionó la Mesa de Construcción de Paz tras el hallazgo de nueve personas ejecutadas, el mandatario estatal reiteró que continuarán los operativos implementados este año en el municipio, porque “vamos consolidando una estrategia de pacificación”.

Defendió que el aumento de la violencia comenzó en 2005 y que hasta su administración se inició “un proceso de reversión, pero ha costado mucho porque [los delincuentes] estaban muy arraigados, se camuflagearon (sic) en la sociedad”.

“No hay otra forma de poner orden, de lograr la pacificación, si no es a través de detener a los objetivos peligrosos y de combatir, bajo el imperio de la ley, a toda aquella persona, organización, que delinque, que lastima, que violenta los derechos del ser y del patrimonio”, enfatizó David Monreal.

Aseguró que “ahora tenemos capacidad de reacción, de contención, de atención” y que las vías de comunicación afectadas con los bloqueos se han despejado rápido. “Este –advirtió– no es el primer intento de bloqueo y de anarquía o de intención de poner en jaque a la autoridad”.

Al ser cuestionado sobre si siente temor ante las reacciones de la delincuencia organizada, el gobernador respondió: “No, no, no, no. Digo, tengo el miedo normal de toda la gente, pero lo que más le conviene a los pueblos y a la sociedad es su paz, su tranquilidad, el orden y eso es algo que desde un principio ofrecimos”.

“No hacemos ningún mal a nadie, lo único que deseamos por el bien de nuestra patria, de nuestra sociedad, es que impere la ley y que todos vivamos al amparo de la buena convivencia, del bienestar y de lo que dignamente el hombre puede acceder a su trabajo, y creo que se puede lograr”, concluyó.