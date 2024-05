Acusa alcaldía Benito Juárez a gobierno de CDMX de politizar el tema del agua contaminada

El alcalde en Benito Juárez Jaime Mata Salas, reprochó que a 38 días de qué se iniciaron los reclamos por parte de los vecinos prácticamente siguen sin ninguna respuesta del gobierno de la CDMX.

Al emitir un posicionamiento respecto al tema del agua contaminada en esta demarcación política, el alcalde en esta demarcación política, acusó que este gobierno ha sido irresponsable mentiroso inepto omiso y negligente respecto a este problema.

“Dicen que ya todo está normal lo cual es falso y es una mentira más no se puede afirmar que ya no existe el problema si no se conoce mucho menos menos cuál es el riesgo o cuál es la existencia del riesgo de salud pública cuál es el tipo de contaminante, la fuente, si hay o no contaminación del subsuelo, los avances de la investigación, quiénes son los responsables de esta supuesta denuncia que presentó SACMEX”, acusó el alcalde en BJ.

Por su parte, el coordinador para la atención de la emergencia en esta alcaldía José Luis Luege Tamargo, acusó que lo único que está haciendo el gobierno de la CDMX es politizar el asunto en un contexto electoral.

“El problema está totalmente politizado evidentemente estamos en un proceso electoral y lógicamente ellos nos acusan de que estamos argumentando función del proceso electoral y nosotros decimos lo mismo pero aquí hay un problema ellos están mintiendo o sea tenemos desde el gobierno desde el presidente de la República y lo emulan todos los de abajo que dicen que no miente cuando mienten todos los días”, acusó el ex titular de la CONAGUA.

Luege Tamargo agregó que hay una serie de condiciones geológicas que pudieron permitir el que haya esta infiltración al subsuelo de un contaminante, pero la exigencia es que haya transparencia, información, que se diga efectivamente cuál fue el contaminante, que lo saben lo saben y no lo dice, afirmó, y en segundo lugar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) porque hay responsables de esta contaminación y por último la remediación, puntualizó el ex funcionario del gobierno foxista.