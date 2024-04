Nuestro gobierno tendrá impregnada la palabra justicia: Sheinbaum

Al llamarse hija del movimiento 68, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum aseguró que de ganar el 2 de julio, el suyo será el un gobierno marcado por la justicia y la educación.

Durante el Diálogo: Educación, Ciencia y Tecnología, habló de la necesidad de impulsar la educación desde la primera infancia y ampliar las oportunidades para que los jóvenes no se queden sin la oportunidad de estudiar el nivel medio superior y una carrera universitaria. En dicho escenario enfatizó que la ciencia también será esencial en la próxima administración.

“En medida que tengamos a las y a los adolescentes a los niños a las niñas y a los jóvenes en la escuela en esa medida pues vamos a seguir construyendo un país de paz, un país de prosperidad y un país de justicia. Entonces el derecho a la educación va a ser una marca evidente de nuestro gobierno… lo segundo es el apoyo a la ciencia, las humanidades y la cultura y, en efecto, en términos de la libertad de investigación, pero también del vínculo llama a la comunidad científica y académica del país a comprometerse con el proyecto para impulsar el desarrollo del país del desarrollo científico tecnológico de las humanidades de la innovación en el desarrollo de nuestro país”.

Y es que señaló que será a través de la ciencia e investigación como podrán resolverse con problemas como la sequía y tener un mayor acceso al agua para todos los estados, además de impulsar el crecimiento de producción alimentaria. En dicho escenario llamó a la comunidad científica y académica del país a comprometerse con el proyecto para impulsar el desarrollo de México.

“La ciencia es parte sustantiva del desarrollo y al mismo tiempo que la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación son parte del acceso a los derechos, porque es la libertad que siempre vamos a pugnar por la libertad de investigación, pero también es la ciencia para poder cumplir la justicia social, y también son las humanidades para poder cumplir con la justicia social”.

Aseveró que sea el lema que sea, su gobierno continuará velando por los que menos tienen para lograr una verdadera justicia social.

No se puede pensar en la prosperidad y la prosperidad no es compartida porque no se puede pensar en la justicia en el amplio sentido de la palabra justicia social, justicia para las mujeres justicia ambiental, justicia con un sistema de justicia que funcione nuestro país

“No se puede pensar en este sistema de justicia, pensamos siempre como objetivo en el que menos tiene en la que menos y nuestro gobierno va a estar impregnado de le podemos llamar por el bien de todos los pobres, le podemos llamar prosperidad compartida, pero nuestro gobierno llevan marcado una gran frase que es justicia, y ahí están todas las justicias para nuestro pueblo… Justicia de la naturaleza, así que en este marcó como científica como parte de un movimiento social que me formó como parte de estas generaciones que surgimos luchando en contra de la autoritarismo, pues nuestro gobierno va a estar marcado necesariamente por ello”.

Previamente Rosaura Ruiz, coordinadora del eje temático de educación, ciencia, tecnología e innovación, presentó la propuesta educativa y científica de la ex Jefa de Gobierno de la Capital donde destaca la entrega de una beca inicial para los estudiantes desde kínder, además que en la educación inicial se crearán centros de educación para primera infancia con prioridad para madres trabajadoras agrícolas y jornaleras. Ampliar el proyecto la escuela es nuestra y consolidar la formación continua a maestros. Fortalecer el bachillerato, se plantea hacer 150 nuevas escuelas para que todos los jóvenes que terminan secundaria tengan un lugar, se podrían hacer nuevas y otras reacondicionadas. Se tienen aproximadamente 300 mil jóvenes que no tienen actualmente esos estudios. Incluir humanidades en la educación del bachillerato, se construirán trayectorias continuas que permitan el grado de tecnólogo en educación superior.