AMLO niega que el crimen intervenga en elecciones

El presidente López Obrador negó que el crimen organizado tenga injerencia en el actual proceso electoral, dijo que no coincide con los señalamientos de la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, quien ha mencionado qué hay participación de la delincuencia en las elecciones.

“No coincido con ella”, respondido.

“No coincido, las autoridades electorales están haciendo su trabajado, tan es así que los candidatos que solicitan protección a través del INE se es esta dando protección, Siempre qué hay una elección se utiliza lo de la violencia o el miedo. Siempre”.

En su conferencia matutina, el presidente comentó que no se deberían usar esos temas como estrategia. Eso, agregó, es algo muy perverso por parte de los conservadores.

Reiteró es un montaje lo sucedido a Claudia Sheinbaum el pasado fin de semana cuando un grupo de encapuchados la intercepto, a pesar de que ese grupo ya lo desmintió.

“Pueden pertenecer a algún grupo pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus porque Latinus entrevista a grupos organizados. No estoy inventando nada, hace poco entrevistó al líder de un grupo organizado de la delincuencia que predomina en Chilpancingo”.

El mandatario aseguró que la ley prevalece en Chiapas y el territorio nacional y afirmó que su gobierno no se deja intimidar por los grupos criminales.

“Nosotros la verdad lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie. Deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.