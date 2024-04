Senadores del PAN presentan solicitud de juicio político contra Arturo Zaldívar

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República presentó una demanda de juicio político en contra del ministro con licencia Arturo Záldivar Lelo de Larrea, a quien se le acusa de presionar a decenas de jueces y magistrados para conseguir resoluciones judiciales a favor de acciones y obras emblemáticas del Gobierno Federal.

El secretario técnico de la bancada panista en el Senado, Eduardo Gutiérrez Núñez, acudió a la Cámara de Diputados para presentar foralmente esta solicitud de juicio político contra Arturo Záldivar, tal como lo habían advertido los legisladores del PAN.

“Se presentó una solicitud de juicio político en contra del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y esperamos que puedan procesarlo lo más pronto posible aquí en la Cámara”.

El secretario técnico del PAN en la Cámara Alta, recordó que si procede este recurso y Arturo Zaldívar es sometido a juicio político, podría quedar inhabilitado para ejercer algún cargo en el servicio público.

“Pues la inhabilitación del ex ministro esa sería la consecuencia final, y de mi parte no me gustaría prejuzgar la actitud del ex ministro, yo vengo solo en calidad de representante legal de los senadores a presentar el recurso”.