México carece de una política exterior que garantice los derechos humanos de los migrantes: Álvarez Máynez

Luego de que Amnistía Internacional capítulo México, diera a conocer este lunes en su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestros país, que el gobierno mexicano continúa incumpliendo su deber de proteger el derecho a la vida y la seguridad de las personas migrantes solicitantes de asilo y refugio al recordar que el 28 de marzo del 2023 al menos 40 personas murieron, luego de 22 horas de estar hospitalizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a causa de un incendio que ocurrió en una Estación Migratoria donde se presume que los habían dejado encerrados.

Desde Monterrey, Nuevo León, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, coincidió en ese sentido en que México tiene un problema de prestigio internacional.

“Cómo México va a poder tener una política exterior para una materia de derechos humanos de migración, cómo vamos a poder reclamar para los mexicanos, para las mexicanas que están en el exterior y particularmente en los Estados Unidos, reconocimiento de derechos si hemos aceptado a través de acuerdo internacionales legales ser un muro para la frontera sur, si estamos violando derechos humanos cotidianamente en la frontera sur, si estamos teniendo una política que no apela los derechos humanos lo que pasó en Ciudad Juárez es muestra de ello, que no garantiza los derechos de las personas que transitan por el país pero que incluso que a las mexicanas y los mexicanos en el exterior no les reconocen sus derechos políticos y sus derechos fundamentales” reprochó el abanderado del Movimiento Naranja. —

Al sostener un diálogo privado y muy acotado con parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana en Monterrey, Nuevo León, Máynez fue más allá al acusar que esto se debe a que los distintos gobiernos tienen la costumbre de pagar los “favores electorales” con embajadas.

“En ese tema como en otros creo que México necesita una política exterior que se aleje de coyunturas electorales, no podemos estar pagando con las embajadas favores electorales de que si un gobernador se presta a un fraude electoral en Sinaloa, en Hidalgo, en un estado de la República mexicana, necesitamos privilegia al servicio exterior mexicano necesitamos privilegiar al servicio civil de carrera en toda la administración pública para tener servidoras y servidores públicos comprometidos con el Estado mexicano y no con un partido no con una marca electoral pero particularmente en política exterior creo que hay un desprecio por el servicio exterior mexicano que estamos pagando muy caro en el país”, advirtió el llamado Caballo Naranja. —

En materia educativa, Álvarez Máynez reprochó la falta de una infraestructura educativa en nuestro país al señalar que existen 217 mil escuelas de educación básica en todo el territorio y de éstas 120 mil tienen más de 30 años de construidas con un abandono en instalaciones como baños o aire acondicionado en algunos estados de extremo calor y la mitad de las escuelas no tienen computadoras, el 70 por ciento no tiene internet, 40 mil no tienen agua potable y no hay manera de que los niño y niñas aprendan de una manera correcta y equitativa en un sistema educativo que los ha abandonado tanto en infraestructura como de formación docente.

“México tiene un rezago estructural que vamos a pagar porque excluir a los jóvenes a los jóvenes de la educación pues van a tener una consecuencia natural y que además también incluya becas para universitarias universitarios que recurren a la educación privada con una fuente alterna para garantizar ese derecho tan sólo la UNAM, la UAM y el IPN, acusó, rechazan a 200,000 estudiantes todos los años y cuando sus estudiantes logran que sus familias los apoyen para estudiar una universidad privada no tienen derecho a beca”, acusó Álvarez Máynez. —

Este jueves, el abanderado presidencial del Movimiento Naranja estará por la mañana en el Estado de Morelos donde sostendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos y por la tarde aquí en la Ciudad de México hará lo propio con alumnos de Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco.