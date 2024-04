Diputados aprueban reformas a la Ley de Amparo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones, la minuta proveniente del Senado de la República en materia de Amparo.

Los legisladores autorizaron estas reformas a la Ley de Amparo que impiden a los jueces suspender acciones y obras del gobierno que se consideren lesivas para el interés social, como fue el caso de algunos tramos del Tren Maya, por ello la oposición se pronuncia en contra.

Sin embargo, para la bancada de Morena esta propuesta no limita las facultades de los impartidores de justicia, simplemente frena los excesos de poder de jueces y magistrados.

La morenista Adriana Bastamente rechazó que esta reforma altere la división de poderes, lo que no permite es que se invadan las esferas de un poder a otro.

“Quiero decirle al pueblo de México que no crea las mentiras de la oposición, el proyecto que hoy se presenta no busca limitar ni reducir o restringir el efecto protector y garantista del Juicio de Amparo. Justo porque el Juicio de Amparo es el recurso judicial más efectivo con el que cuentan los ciudadanos para defenderse de los actos de la autoridad que consideran excesivos o arbitrarios”.

Pero para la oposición, que protestó con pancartas, vituperios y gritos de “cállate chachalaca”, hipócritas, buitres etc., esta iniciativa deja en la indefensión a los ciudadanos que ya no podrán ampararse ante los abusos y arbitrariedades de la autoridad, por ejemplo, cuando no haya medicamentos o suministro adecuado del agua o la energía eléctrica

El líder de los diputados del PRD, Francisco Huacus, advirtió que esta propuesta pone a los mexicanos a un paso de un gobierno tirano y dictatorial.

“Esta iniciativa nos pone a un paso de la tiranía donde los mexicanos no podremos defendernos de actos arbitrarios de la autoridad o leyes que lesionen nuestros derechos, están eliminando las garantías individuales de los ciudadanos, quieren que el pueblo no se queje, no levante la voz. Porque si el gobierno no te los medicamentos contra el cáncer, ya no podrás ampararte, porque si el gobierno destruye zonas protegidas para sus proyectos ya no podrás ampararte”.

Y en el mismo tono se manifestó, la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Lizbeth Mata Lozano.

“Es totalmente inconstitucional e ilegal porque quieren meter la basura debajo de la alfombra porque con esta reforma le quieren lavara la cara al régimen de arbitrariedades e ilegalidades. La verdadera intención que está detrás es eliminar la suspensión con efectos generales para hacer todo el daño posible a nuestra sociedad y si hoy su mayoría artificial impone esta nueva injuria nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”.

Los legisladores presentaron más de 80 reservas a esta minuta.