Ambulancias están relacionadas con el crimen organizado: Gobernador de Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que, en los avances de las indagatorias por los ataques a paramédicos, una de las líneas de investigación es el nexo con un grupo del crimen organizado que opera en el Estado.

En entrevista, el gobernador mencionó que, de acuerdo a los datos, los paramédicos están relacionados con grupos delincuenciales, así como las unidades de emergencias que fueron incendiadas la tarde del lunes en las colonias La Trinidad y Los Álamos.

“Hay que decirlo, estas ambulancias estaban relacionadas con un grupo criminal, hay que decirlo, es parte de la investigación, inclusive quienes se encuentran fallecidos, hay algunos datos que se tienen que estaban relacionados con grupos delincuenciales, pero ya la investigación lo dirá, yo les puedo adelantar eso”, dijo Rodríguez Vallejo.

Los grupos del crimen organizado incluso financian clínicas médicas particulares para atender a sus heridos; en Celaya ya han clausurado algunas de ellas.

Sinhue Rodríguez argumentó que se retomarán las revisiones en las clínicas particulares con la nueva secretaria de Salud, Ligia Griselda Arce Padilla.

“Muchos de ellos los tienen financiados por otros, recuerden que tenían clínicas donde atendían a sus heridos y tenían ese tipo de situaciones, hay que revisar, ya habíamos clausurado algunas clínicas en Celaya, hay que volver a retomar con la nueva secretaria Ligia la revisión de todos estos servicios que se prestan”.

Cabe recordar que la tarde del lunes hombres armados atacaron a dos paramédicos en la calle De la Pradera; tras ser asesinados a balazos, los agresores prendieron fuego a una ambulancia con los cuerpos de José de Jesús Nieto y Víctor Manuel Ferrusquía.

Una hora más tarde se confirmó que incendiaron otras dos unidades de ambulancia, una con la razón social SEETS y una SMB, dentro de la privada Flor de Primavera, en la colonia Los Álamos.

Avanzan investigaciones para esclarecer asesinato de candidata

En lo que respecta al asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaytán Gutiérrez, reveló que la Fiscalía General del Estado tiene avances significativos en el caso, pero se negó a dar más detalles de la carpeta de investigación para no entorpecer las indagatorias.

“Hay avances, están dentro de una carpeta, a mí no me gustaría pecar de imprudente, yo creo que es importante esperar los avances que pueda dar la Fiscalía. Sé por las pláticas que he tenido con el Fiscal que hay avances”.

Gisela Gaytán fue asesinada a balazos en su primer día de campaña la tarde del 1 de abril en la calle Miguel Hidalgo esquina con Benito Juárez, a un lado del templo de la comunidad de San Miguel Octopan.

