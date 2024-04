Quedarán muertas y enterradas las propuestas de reformas que envió AMLO al Congreso: Jorge Romero

A una semana de concluir el actual periodo ordinario de sesiones en el recinto de San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, dio por muertas las iniciativas constitucionales que envió el presidente López Obrador.

El panista adelantó que este miércoles, y los próximos lunes y martes serán las últimas sesiones de la 65 legislatura, y que no se prevé un periodo extraordinario para procesar más iniciativas, pues el grupo parlamentario de Morena no mostró su interés por sacar adelante el paquete de propuestas de López Obrador, por lo que esas iniciativas ya quedaron sepultadas.

“Yo creo que por lo menos para esta 65 Legislatura, sí, sin duda, y no con un afán mortuorio, digo, con claridad aritmética, cronológica es prácticamente imposible, pero además que no sea sorpresa, pues lo venimos diciendo desde un principio, es notorio cuando la mayoría quiere sacar express las cosas, como Afores, como Amparo, cómo Amnistía, y también es muy notorio cuando no”.

De hecho, el también coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, recordó que las iniciativas que propuso en dicho paquete López Obrador y que ya no serán procesadas, serán eliminadas, ya que la más reciente modificación a la Ley Orgánica del Congreso establece que todas propuestas de ley que no sean atendidas no pueden ser acumulables.

“En esta legislatura, la 65, hicimos una modificación a nuestra ley orgánica para que, literalmente, las iniciativas y los dictámenes tienen vigencia dentro de su legislatura, por lo tanto, contestarte de manera categórica es que, si concluirán su vigencia, ni siquiera tuvieron un dictamen”.

Y que, si Morena las quiere retomar después, primero las tienen que volver a presentar para cumplir con todo el proceso legislativo.

Sin embargo, Jorge Romero, precisó que algunas iniciativas, que todavía podrían pasar al pleno y ser aprobadas son las que tienen que ver con la del incremento del aguinaldo a 30 días, una Ley para ampliar el periodo de Permisos de Paternidad y una conocida como La Ley Silla, que también tiene que ver con el ámbito laboral.