Playera con calavera es una moda, no una amenaza: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, desestimó las críticas que le han hecho al partido por difundir una playera con la imagen de una calavera que lleva la leyenda: “un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”.

Mario Delgado dijo que esta playera es una moda entre los jóvenes del país.

“Es un posteo que se hizo en redes, como le dicen es un meme, es una moda esa playera entre algunos jóvenes. Yo le he visto en varios mítines que la usan, incluso yo tengo fotos con jóvenes que están en mis redes, jóvenes portando esa playera”.

Negó que sea una publicación que lleve una amenaza.

“No es un post, no es una publicación que lleve un sentido amenazante o algo parecido, no tiene nada que ver con el narcotráfico”.

El dirigente de Morena culpó a los partidos de derecha de hacer un escándalo de este asunto.

“No es más que un meme, entonces pues a la derecha le pareció buena idea montarse y hacer un escándalo de esto. Pero no hay ninguna intención negativa detrás de esta imagen”.

Por otra parte, Mario Delgado reiteró que ya se hizo una evaluación del incidente ocurrido este fin de semana a Sheinbaum en Chiapas y que no se consideró incrementar su seguridad.

“No se consideró que se necesite reforzar la seguridad. Es muy extraño el incidente, ya se describió. Hay imágenes del mismo también del diálogo que tuvieron ellos con la doctora, y pues en ningún momento es amenazante o algo que pusiera en riesgo su seguridad”.

“De las imágenes que hay no se percibe que sea un grupo armado. entonces no es necesario, no se ha considerado que sea necesario reforzar la seguridad”.