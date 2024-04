Lamenta Sheinbaum asesinato de candidato en El Mante, Tamaulipas

Expresó su solidaridad la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum a los familiares de Noe Ramos, candidato a la alcaldía de El Mante, quien fue asesinado el pasado viernes.

En conferencia desde Tampico, Tamaulipas, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, recordó que ya hay una persona vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos contra el aspirante de la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”.

“Es lamentar el hecho y solidarizarnos siempre con las familias y entiendo que ya hay un detenido por parte de la Fiscalía del estado con el trabajo del gabinete de seguridad del estado y creo que ha sido aclarado el tema de que en realidad en este proceso electoral, no había solicitado la seguridad pero evidentemente es importante brindar hacia el proceso electoral, la seguridad en todo Tamaulipas”.

Sheinbaum Pardo enfatizó que en la región no se habían dado homicidios por lo que se pronunció por hacer la investigación a profundidad del móvil.

“Esta zona no había tenido homicidios, incluso desde principio de año, lamentablemente ocurre este homicidio, tiene que hacerse toda la investigación del móvil, no solamente de si fue esta persona exclusivamente por algún motivo que no tuviera que ver con algún otro móvil y brindar la seguridad a todos aquellos que lo soliciten”.

Este martes la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en Tamaulipas donde dijo, tiene diversos proyectos para potenciar el desarrollo de la región, en caso de ganar el 2 de junio, como una carretera desde Veracruz a Tampico, el mejorar abasto de agua, tener más transporte público así como proyectos de almacenamiento de gas natural, fertilizantes entre otros.