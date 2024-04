Arrecia guerra sucia de cara al segundo debate: Sheinbaum

Aumenta la guerra sucia en contra de los candidatos de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, así lo afirmó la abanderada presidencial, Claudia Sheinbaum al señalar que para el segundo debate, ya alista algunas sorpresas.

En conferencia desde Tampico, Tamaulipas, Sheinbaum Pardo puso como ejemplo el trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que la señaló de eliminar propiedades de su declaración patrimonial, desde que asumió el cargo en 2018, y de la que este lunes aclaró que se trató de la entrega de propiedades a los hijos que tuvo con su ex pareja Carlos Imaz.

“Sí, sí está arreciando la guerra sucia, les decía ayer o antier que estaba yo revisando un artículo en uno de los periódicos y de pronto me salió un anuncio de estos de Google, con un video en contra de Clara Brugada, con mentiras así tremendas, e igual están haciendo con nosotros, lo que salió ayer de Mexicanos por la Corrupción es la verdad un absurdo tremendo, además me dio risa cuando leí el artículo”.

Y es que dijo, algo familiar se convierte en algo malo ante ello sin embargo comentó, que seguirá informando para evitar que escalen la información falsa.

“Entonces sí, quieren arreciar la guerra sucia pero no les está funcionando, eso es lo novedoso en el país, que la gente está despertando, que no se traga estas mentiras, calumnias que se hacen y sobre todo nosotros siempre aclarar cuando se presenta esto y por otro lado, sí tenemos algunas cosas preparadas para el debate”.

La aspirante de Morena, Partido del Trabajo o Partido Verde Ecologista, lanzó un siempre Marko Cortés, al calificar como delito electoral el acuerdo que el líder del Partido Acción Nacional hizo con cinco gobernadores para impulsar el voto a favor de Xóchitl Gálvez de “Fuerza y Corazón por México”.

“Siempre Marko Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo obscurito, es increíble, o sea acuerdo Coahuila… es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores, es un delito electoral, entonces lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral le voy a decir a los compañeros que están de representantes ante el INE que presenten una queja… en todo el país, Morena con su coalición del Verde, el PT y partidos locales somos los responsables de sacar adelante la elección”.

Así mismo habló de lo ocurrido en Motozintla, Chiapas, cuando encapuchados detuvieron el vehículo en el que viajaba, Claudia Sheinbaum negó que tenga interés de presentar alguna denuncia.

“Sí, a ver no me corresponde a mí investigar quiénes eran los que estaban en la salida a Motozintla en Chiapas, nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar, lo que dije entonces y aquí está Latinus que también ayer contestó, es que me pareció extraño que el único medio que estuvo ahí era Latinus y que cada quien hiciera sus análisis respecto al tema”.

Aunque no confirmo si el incidente está relacionado con la campaña sucia en su contra, señaló que ella tiene una estrategia de seguridad en Chiapas y en todo el país para disminuir los delitos. Comentó que al ser un acto público, podrían las autoridades hacer una investigación, sin necesidad de denuncia.