Niega Claudia Sheinbaum ocultar bienes… “cuando me separé se pusieron a nombre de los hijos”

Como un acto de desesperación calificó la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, la información publicada por la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) que señaló inconsistencias en la declaración patrimonial de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que de acuerdo a la información de MCCI, la ahora abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo eliminó cuatro propiedades de su declaración patrimonial, desde que asumió el cargo en 2018, sin embargo, de acuerdo a Sheinbaum Pardo ello no es correcto y aclaró que la diferencia entre su patrimonio cuando fue jefa delegacional y cuando entró a la jefatura de Gobierno fue la separación con su ex pareja.

A través de su cuenta de X, señaló que con dicha decisión acordó con Carlos Ímaz Gispert, poner los bienes a nombre de los hijos que tenían entonces 28 y 35 años, por lo que al no ser sus dependientes económicos, no debía declararlo lo mismo que lo relacionado a su ex pareja.

Después que la aspirante presidencial señaló en el pasado debate que actualmente vive en una casa rentada, MCCI encontró que la casa que ocupó Claudia Sheinbaum por 30 años en Tlalpan fue escriturada a nombre de su hija, Mariana Ímaz, tras promoverse un juicio y cuya sentencia definitiva se resolvió, seis días antes de que Sheinbaum se convirtiera en jefa de Gobierno.

En su exposición, la morenista explicó que dicho inmueble fue construido por “maestros albañiles” y que a ella le tocó pelear con sus “propias manos, sus cimientos, estando embarazada”. Incluso detalló que con amigos colaron la loza e hicieron carnitas en agradecimiento y cuando se escrituró el proceso tardó “ocho años por un juicio de prescripción positiva contra un banco que quiso apropiársela”.

Finalizó aseverando que siempre ha vivido de su trabajo como académica y servidora públic,a por lo que para ella la honestidad “es uno de los valores más preciados” que posee por lo que los principios de Morena son y seguirán siendo su guía: “no mentir, no robar y no traicionar”.